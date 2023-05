Kaj so počeli Joker Out, ko so ugasnile kamere? Ob njih tudi družine in prijatelji ...

Še ena kljukica je za slovenskimi predstavniki Joker Out na tekmovanju za Pesem Evrovizije. S trdim delom, dobro promocijo, energičnim in sproščenim nastopom, odlično pesmijo so prišli v težko pričakovani finale, ki bo v soboto v Liverpoolu. Sami so bili z nastopom zelo zadovoljni, kar je povedal tudi pevec skupine Bojan Cvjetićanin: »Na ta nastop smo lahko ponosni mi, naši oboževalci in Slovenija. Tudi če ne bi prišli v finale, si ne bi mogli ničesar očitati. Ampak smo v finalu in prvi cilj je dosežen,« je dejal takoj po odličnem nastopu.

Kaj so fantje počeli po koncu tekmovanja?

»Vzdušje v skupini je super, fantje pa so še vedno osredotočeni na končni cilj,« nam je danes dejal piarovec skupine Gregor Zalokar. Ker sta pred njimi še dva intenzivna dneva pred vrhuncem prireditve, skupina kljub sinočnjemu uspehu ni bedela pozno v noč.

»Sinoči smo hitro pobegnili iz dvorane. Bilo je malo druženja z družinami in prijatelji v hotelu in zelo malo popitega alkohola. Fantje so šli hitro spat, saj jih čakata še dva naporna dneva.«

Na finalni nastop so več kot pripravljeni. »Ni čutiti nobene nervoze. Tehnično vse stoji in pred nami je skorajda avtomatizem, saj bodo do sobote ta nastop v isti dvorani ponovili več kot dvajsetkrat in zdaj se tudi ne da ničesar več spreminjati,« je dejal Zalokar.

Razglasitev zmagovalcev, ko je bila Slovenija razglašena kot poslednja država med finaliste, se je močno poigrala z njihovimi živci. »Predvsem smo bili nemirni, ko so Albanijo razglasili za finaliste, čeprav ji stavnice tega niso obetale. Potem se je vleklo do zadnjega in kdo od predvidenih za finalno uvrstitev bo odletel – zadnji v igri za finale smo bili mi in Gruzija,« je sinočnje vtise strnil piarovec, ki je nenehno ob fantih.

Znano je, da sta člana dva dneva pred prvim nastopom zbolela, a k sreči sta vročino hitro premagala in danes je njuno zdravje in zdravje celotne skupine top.

V soboto bomo močno stiskali pesti za predstavnike Slovenije na Evroviziji! Srečno, Joker Out!