Gušti razkril, kako oblegan je njegov sin iz Joker Out v Liverpoolu

Za starša je težko kaj lepšega od tega, da je njegov otrok uspešen v življenju. Glasbenik Gušti je lahko več kot zadovoljen s tem, kaj uspeva njegovemu sinu Krisu. Ta bo s skupino Joker Out nastopil v finalu največjega glasbenega spektakla v Evropi, na Evroviziji. Gušti je svojega sina v teh dnevih obiskal v Liverpoolu, kjer poteka Evrovizija, in slike obiska objavil na facebooku. Družbo mu je na otoku delala tudi Chantal, mama priljubljenega Krisa.

Skupino Joker Out v Sloveniji pozna že skoraj vsak, zaradi nastopa na Evroviziji pa jo sedaj pozna tudi že dobršen del Evrope. »Sva šla na potep v Liverpool in naju je peljal po centru. Smo šli nekaj pojest, srečali fanice. Že domačini ga pozdravljajo na ulici in želijo veliko uspeha ... «, je Gušti zapisal na facebooku glede prepoznavnosti njegovega sina v Liverpoolu.

Sodeč po zapisu na facebooku, je Gušti v živo spodbujal sina na četrtkovem polfinalu, današnji finale pa si bo ogledal v Kinu Bežigrad. »... naslednji dan po angleškem zajtrku še malo po centru in zvečer na dramo vseh dram ... no pol pa srečno na pivo ... zdej sva že v LJ in gremo zvečer v Kino Bežigrad na nov preizkus živciranja srca,« je zapisal in zraven namignil ljudem, da naj glasujejo za Joker Out, ki danes nastopajo pod številko 24.

