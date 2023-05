Oboževalci Evrovizije na nogah: bodo s temi pritiski ukinili žirijo?

Švedska predstavnica na letošnji Evroviziji, Loreen, je na tekmovanju v Liverpoolu zmagala predvsem zahvaljujoč glasovom žirije. Če bi se upoštevali samo glasovi gledalcev, bi zasedla drugo mesto, pred njo bi bil finski predstavnik Käärijä. To dejstvo je marsikoga zmotilo in zato ne preseneča, da se je na spletu pojavila peticija, ki zahteva odstranitev žirije na Evroviziji. V času pisanja tega članka jo je podpisalo že nekaj več kot 15 tisoč ljudi.

Priljubljeni Käärijä, ki je Evropo navdušil tudi zaradi svojega prijateljstva z našim Bojanom Cvjetićaninom, je s strani gledalcev prejel kar 376 točk in je tako nesporni zmagovalec tekmovanja po njihovem mnenju. Loreen jih je prejela precej manj, in sicer 243. Po glasovih gledalcev ji je bila blizu norveška predstavnica Alessandra, ki je dobila 216 točk. Celotne rezultate glasovanja žirij in gledalcev si lahko pogledate na tej povezavi.

Loreen je na letošnji Evroviziji zmagala predvsem zaradi glasov žirij. FOTO: Phil Noble Reuters

Loreen je dejstvo, da je publika izbrala Finca za zmagovalca, sprejela dostojno. Po poročanju hrvaške spletne strani 24sata, ki se je sklicevala na švedski Aftonbladet, je dejala, da je Käärijä neverjeten in da je super, ko neki izvajalec dobi takšno podporo. Pokomentirala je tudi, kako je sprejela to, da so gledalci v dvorani ob koncu tekmovanja peli Finčevo pesem. S tem so dali jasno vedeti, da si želijo njega za zmagovalca. Dejala je, da je to ni motilo in pokazala, da ima o Fincu lepo mnenje. Po njenem je Käärijä čudovit, svoj in pristen. Dejala je tudi, da popolnoma razume, zakaj ga občinstvo tako podpira.