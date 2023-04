Novi Joker se bo dogajal v umobolnici

Ko je leta 2019 v kina privršal psihološki film Joker, si od zgodbe, osrediščene okoli mračnega, nestabilnega in muhastega antijunaka Jokerja, nihče ni obetal pretiranega uspeha. Zato je imel režiser Todd Phillips, ki je s Scottom Silverjem spisal tudi scenarij, na voljo skromnejši, 60-milijonski proračun. Toda film je postal velika uspešnica in se z okoli milijardo dobička povzpel na prestol najbolj dobičkonosnega filma vseh časov z oznako R (neprimeren za gledalce, mlajše od 17 let). Na beneškem festivalu je dobil zlatega leva, v oskarjevski dirki, za katero so ga nominirali kar 11-krat, pa je osvojil dva najprestižnejša kipca. Joaquin Phoenix tudi za najboljšo moško vlogo.

Zmešana Harley Quinn je bila doslej Margot Robbie. FOTO: Promocijski material

Glede na uspeh je bilo nadaljevanje le vprašanje časa. Režiser Phillips ga je napovedal lani poleti, nedavno pa so se že zavrtele kamere, pred katerimi se je v eni glavnih vlog Phoenixu pridružila Lady Gaga kot utrgana seksi zlikovka Harley Quinn.

4. oktobra 2024 prihaja v kino novi Joker.

Kriminalni svet

Zgodba, ki nas bo popeljala v kriminalni svet stripovskega antijunaka Jokerja, je večinoma zavita v tančico skrivnosti. Doslej je pricurljalo v javnost, da naj bi se precejšnji del filma Joker: Folie à deux dogajal v umobolnici Arkham Asylum, kjer se Jokerjeve poti križajo s psihiatrinjo Harley Quinn, ki se v svojega pacienta zaljubi in postane njegova precej enakovredna partnerica v zločinu. In ker je vloga divje Harley pripadla Lady Gaga, ni presenečenje, da naj bi imel film, ki prihaja v kina prihodnje leto, prvine muzikala.

V nadaljevanje je vstopila Lady Gaga. FOTO: Roger Wong, instarimages

Harley Quinn so ljubitelji filma že spoznali v Odredu odpisanih, 2020. pa je junakinja dobila tudi samostojen film Ptice roparice. Toda igrala jo je avstralska igralka Margot Robbie, zdaj pa je mesto odstopila Lady Gaga. »Od vsega začetka trdim, da si za lik Harley želim le, da bi postala eden tistih karakterjev, kot sta Batman in Macbeth, ki jih izjemni igralci predajajo drugim izjemnim igralcem,« je Robbiejeva prepričana, da bo Gaga več kot odlično opravila nalogo. Ne nazadnje se je pevka, ki se je podala tudi v igralske vode, že dokazala s filmoma Zvezda je rojena in Hiša Gucci. Prvi ji je prinesel oskarjevsko nominacijo, drugi pa za zlati globus.