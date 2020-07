Modrijani hvaležni celjski porodnišnici

Blaž Švab je pred kratkim postal očka. FOTO: MAVRIC PIVK

Najnovejšo pesem z naslovom Ime očeta, ki so jo Modrijani,ininter Sergije Lugovski, februarja, torej tik pred razglašeno epidemijo, že predstavili poslušalcem na koncertih Modrijani osebno, so končno posneli in predstavili tudi širši javnosti. A vsako novo pesem, ki se rodi, pospremijo v eter tudi z videospotom. Ker tega zaradi epidemije niso mogli posneti, so presrečni, da jim je to tik pred poletno sezono vendarle uspelo.»Nam ta pesem izjemno veliko pomeni, posvetili pa smo jo Porodnišnici Celje. Vsak verz pesmi Ime očeta je nastal po resnični zgodbi. Za nas, Modrijane, pa je najpomembnejša tista, ki jo bo pesem porodila pri poslušalcih. Sicer pa se z njo zahvaljujemo prijaznim in strokovnim delavcem, ki so nam stali ob strani v najlepših trenutkih življenja in na najlepši možen način pospremili na pot naše male modrijane in dve modrijanki,« pravi frontman Blaž Švab, ki je zadnji od štirih fantov, ki so okusili radost očetovstva. Postal je očka sinčku. Enega sina ima tudi Peter Oset, njegov brat Franjo ter Rok Švab pa imata par – sina in hčerkico. Skupaj se je torej rodilo že šest malih modrijanov. Blaž je tudi avtor besedila pesmi, melodijo pa je skomponiralVideospot prikazuje filmsko zgodbo, ki jo je posebej za to pesem zrežiral priznani režiser. K sodelovanju so povabili mlado generacijo nadarjenih igralcev. V glavnih vlogah vidimo, ki smo ga videli že v slovenskem filmu Ne pozabi dihati, ter, ki je nastopila v filmu Nika. Ob njiju so nastopili šeinin