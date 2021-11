Mladega raperja je navdihnil slepi obiskovalec

Matevž Andročec je ljubljanski raper in izvajalec rap glasbe z vzdevkom Ževža. Na glasbeni sceni se je prvič pojavil leta 2009 s komadom Ne me učit. Glasba je njegov motor življenja, ki ga poganja naprej k ustvarjanju novih rim. Rapanje je zanj svet, kjer ne čuti svojih omejitev, saj je pri ustvarjanju novih komadov in zlaganju rim svoboden. Kar je najlepše za mladega kreativca, saj udejanja svoj talent in hkrati uresničuje sanje. In pred kratkim so se mu uresničile.

Opiše se kot majhen človek z velikim srcem, ki sledi prepričanju, naj vsak trdno stoji za tem, kar je.

Posnel je namreč videospot za pesem Verjemi vase, ki je resnično nekaj posebnega. Ževža nam je zaupal, da so ga povsem po naključju poklicali iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ker so snemali svoj novi dokumentarni film in so potrebovali tonskega mojstra. Ko je prišel na snemanje v državni zbor, je bilo to ravno na dan slavnostne razglasitve vpisa slovenskega znakovnega jezika v slovensko ustavo. Kot nalašč njegova pesem Verjemi vase govori o ljudeh, ki ne vidijo ali slišijo, zato se je sporočilo pesmi ujelo s konceptom zgodovinskega dosežka za gluhe in naglušne.

Raper je namreč prepričan, da je govor ključ do sporazumevanja z ljudmi, medtem ko so oči za to, da z njimi vidimo lepe stvari. In če bi ostal brez vsega tega, ne bi mogel doživljati vseh lepot tega življenja. Zato ljudi v komadu Verjemi vase nagovarja z besedami: »Postavi se v kožo človeka, ki ne sliši ali ne vidi, poglej in poslušaj, kaj vidiš in slišiš.« Pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije so želeli proslaviti umestitev znakovnega jezika v slovensko ustavo tudi tako, da svoje uporabnike spodbudijo, naj verjamejo vase, Ževžev videospot pa je izšel 14. novembra, ob dnevu slovenskega znakovnega jezika.

»Dejstvo je, da se človek premalokrat postavi v kožo ljudi, ki nečesa nimajo oziroma nečesa ne morejo. Ob tem pomislim in se vprašam, kako bi bilo, če bi lahko to imeli. Navdihujejo me ljudje, ki imajo neko posebnost, s katero privlačijo mojo pozornost. Tako je tudi nastala pesem Verjemi vase. Pred leti mi je na nekem nastopu slepi obiskovalec rekel, da prej ni znal doživljati sveta kot zdaj, ko je slep. Njegove besede mi niso dale miru. Zato v svoji pesmi pojem: 'Prej vidu je svet, pa ni znal ga živet, zdej ne vid ta svet, pa zna ga živet. Razlaga mi slep, da svet mu je lep, ko začuti na nebu sonce in žarke žaret, toplino in led, a vse mora prijet, lej, vse je mogoče, če človek hoče verjet.' Nastala je zgodba, ki je namenjena gluhim in naglušnim ter slepim in slabovidnim,« nam je povedal raper, ki poudari, da je omenjeni projekt nekaj posebnega, saj je vanj zapakiranih veliko pozitivnih zgodb, ki tvorijo celoto.

Videospot je izšel ob dnevu slovenskega znakovnega jezika. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

»Počaščen in vesel sem, da sem lahko v sodelovanju z Zvezo gluhih in naglušnih Slovenije ter z urednico Spletne TV in oddaje Prisluhnimo tišini Tino Grošelj sestavil tako veliko ekipo, ki je pod okriljem režiserja Ludvika Rodiča ustvarila projekt, s katerim smo resnično postali dostopni za vse ljudi. Projekt je z mojega stališča poseben tudi zato, ker sem lahko okusil in pridobil osnovno znanje znakovnega jezika, za kar sem hvaležen Valeriji Škof, saj me je učila kretenj in pretolmačila pesem Verjemi vase v celoti,« je hvaležen Ževža, ki je še posebno ponosen na to, da ga lahko zdaj slišijo tudi tisti, ki ne slišijo.