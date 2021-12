Mlada Prleka navdušujeta Slovence

Zlasti starejši so vedno zelo veseli, če slišijo peti mlade. Zato ni čudno, da so bili tudi stanovalci Doma Tisje v Šmartnem pri Litiji, kjer so praznovali 75-letnico ustanove, navdušeni nad duetom družine Gašparič, ki ga sestavljata 13-letni Ben-Maj in njegova mlajša sestra Julija, ki šteje rosnih deset let. Doma sta iz Prlekije, med Ormožem in Ptujem, in sta nadobudna glasbenika, ki s petjem in harmoniko osvajata srca starejših in mlajših po vsej državi.

Popestrita marsikatero rojstnodnevno zabavo ali zaigrata ob drugih priložnostih.

Ben-Maj se je skorajda rodil s harmoniko, in kar je najbolj zanimivo, je to, da se v njihovi družini nikoli ni nihče ukvarjal z glasbo. A je s svojo veliko ljubeznijo do diatonične harmonike in narodno-zabavne glasbe prepričal starše, da so mu kupili harmoniko in poiskali učitelja, tako da je pri petih letih že začel vaditi. A ni le igral, temveč tudi pel, kmalu pa se mu je pridružila sestrica, ki je ob prvem nastopu štela rosnih sedem let.

Pred tremi leti sta ustanovila duo, leto pozneje pa že posnela prvo avtorsko pesem Prleški muzikant. Lani sta posnela še dve, in sicer z naslovom Hip hop in Ostanimo skupaj, letos pa Tvoj vnuk bo pel slovenske pesmi in Brendiju v spomin. Ustvarila sta še nekaj priredb uspešnic znanih glasbenikov. Zanimivo je, da je besedila za nekatere njune pesmi napisala kar njuna babica. Ker znanja nikoli ni preveč, pa obiskujeta tudi glasbeno šolo. Z glasbo si polnita dušo in lepšata življenje, ki za njuno družino ni preprosto, saj se spopadajo z boleznijo očeta, ki ima multiplo sklerozo. V glasbi neizmerno uživata in rada nastopata, zato jima ni težko oditi tudi na čisto drugi konec Slovenije.