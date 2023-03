Miran Rudan: Danes sem drug človek (VIDEO)

Po velikih uspehih skladb Medena in Lažeš mi, s katerima je Miran Rudan začrtal novo glasbeno pot, nam glasbenik s svojo skupino Miran Rudan inDESIGN predstavlja novo skladbo. Nekaj najinih stvari je pesem, ki ohranja značilen Rudanov zvok, za udarno glasbeno podlago pa se skriva besedilo, ki poslušalca spodbudi k razmišljanju.

»Prva verzija je bila narejena pred dobrimi tridesetimi leti, a žal nikoli ni dobila pravega mesta. Postala je del arhiva, ki pa sem ga v času koronavirusa znova odprl. Vsaka skladba potrebuje čas, da dozori. Takrat sem bil drug človek. Drugače sem gledal na svet in tudi svet je bil drugačen,« razloži Miran Rudan in doda, da je danes drug človek. »Kot glasbenik na vse gledam malce drugače, vedno pa rad stojim tudi na robu prepada. Rad tvegam. Prvotno idejo smo tako z ekipo povsem predrugačili. Ohranil sem zgodbo, a sem spremenil njeno besedilo. V teh letih sem se dokaj izpilil v pisanju in se naučil, kako zgodbo povedati z malo besedami,« še doda.

Ustvarjanje glasbe je tudi tokrat prepustil ekipi, s katero sodeluje že leta. Pod glasbo se sicer podpisuje Mirko Vuksanovič, za sodoben aranžma pa je poskrbel Krešimir Tomec. Snemanje videospota so znova zaupali Andreju Pratnemerju, s katerim sodelujejo že osem let, premierno pa smo si ga lahko ogledali v nedeljo zvečer. Glavno vlogo odigra najbolj kosmat član Rudanove družine, samojed Ari, v nekaj kadrih pa se mu pridruži tudi Miranova partnerica Anita. Kot nam je zaupal glasbenik, je Ari svojo vlogo odigral odlično, vanjo se je celo tako vživel, da jo je želel še enkrat ponoviti.

»Naslednji dan, ko sem doma znova zavrtel pesem, je Ari takoj vstal s svojega prostora na hodniku in prišel k meni v jedilnico. Naj poudarim, da Ari sicer nikoli ne hodi v dnevno sobo ali jedilnico. Verjetno je mislil, da mora spet biti zraven,« v smehu pove Rudan, ki s pesmijo začenja praznovanje 40-letnice glasbene kariere, v kateri se je nabralo lepo število uspešnic. O vzponih in padcih bo iskreno spregovoril v prihajajočem dokumentarnem filmu, ki ga je poimenoval Amen.

V videospotu je sodeloval kuža Ari. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Laurin čas je bil drugačen … No, morda pa zdaj na vse gledam le nekoliko drugače. Rad premikam svoje meje in rad sem drzen. Moja želja je, da so ljudje vedno znova presenečeni, kar pa niso, če si vedno v zavetju varnega. Rad spreminjam slog, pri čemer dam veliko tudi na mnenje svoje ekipe. Na srečo imam okoli sebe prave ljudi,« pravi Rudan, ki svoj dokumentarec napoveduje jeseni.