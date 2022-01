Mia Guček je pripravljena na vse ali nič

O Primorki Mii Guček smo veliko slišali pred leti, natančneje leta 2018, ko je v Nemčiji požela veliko slave v najbolj gledanem šovu, imenovanem DSDS oziroma Nemčija išče zvezdo. Gre za različico angleškega Pop idola, ki so ga pripravljali na komercialni televiziji RTL, član žirije pa je bil tudi Dieter Bohlen, druga polovica nekdanjega uspešnega dueta Modern Talking. In prav Bohlena je naša Mia vidno navdušila. V Duisburg, nekaj kilometrov severno od Düsseldorfa, se je preselila decembra 2016, zdaj pa se je odločila, da je tujine dovolj.

Lepa Primorka je navdušila na nemški različici angleškega Pop idola.

»Slovenija je moj dom,« pravi simpatična Primorka, ki je leta 2017 z Emirjem Ibrakićem posnela pesem Vzel si bom čas, še prej pa je žela slavo na tekmovanjih mladih pianistov doma in v tujini, od koder ima v zbirki več zlatih priznanj in plaket ter drugih nagrad. Kljub temu da si je ustvarila kariero v tujini, si je od mladih nog želela, da bi nekoč svojo domovino zastopala na Evroviziji. Zato se je letos tudi odločila, da nastopi na Emi. In tokrat bo šla na vse ali nič, saj ima za seboj ekipo, ki sodeluje z največjimi svetovnimi zvezdami.

Pesem je napisala z avtorji lanske ciprške predstavnice na Evroviziji, za njen kostum bo poskrbel Madonnin kostumograf Demode Couture, ki je lani za Evrovizijo oblekel tudi srbsko skupino Hurricane, za njen odrski nastop pa skrbi vsem dobro znani Anže Škrube. Mia ni samo glasbenica, ampak tudi podjetnica, s producentom Patrickom Jamnikom vodita namreč glasbeno distribucijsko podjetje Otune.

Zase sicer pravi, da je povsem preprosto dekle z velikimi sanjami in močno voljo, in čeprav v glasbenem svetu ni vedno z rožicami postlano, je prepričana, da se da s trdim delom in vztrajnostjo narediti in osvojiti vse.