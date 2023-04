Legendarni slovenski glasbenik bi ukinil Evrovizijo

Lado Leskovar, legendarni pevec in nekdanji kralj glasbenih festivalov, je v intervjuju za srbski portal Telegraf povedal nekaj pikrih o zdajšnjih glasbenih festivalih, tudi Evroviziji.

Leskovar je trenutno v Beogradu, kjer bo nastopil na glasbenem festivalu Beogradsko proleće. Zapel bo v duetu s še eno glasbeno legendo, Borom Đorđevićem iz Riblje čorbe, s katerim bosta izvedla pesem Verica. »Bora je velik umetnik, čudovit izvajalec in človek, ki je v rock glasbo uvedel poezijo. To je nekaj najlepšega, kar se je pri nas zgodilo. On je resnično genij. Iskreno ga cenim in sem počaščen, da bova nastopila skupaj,« s komplimenti ni skoparil slovenski pevec.

Leskovar je bil prvi Slovenec, ki je nastopil na tem festivalu, bilo je leta 1964. Srbski novinarji so ga kot poznavalca glasbenih festivalov povprašali, kakšno je njegovo mnenje o festivalih danes. Leskovar je brez dlake na jeziku odgovoril: »Čas festivalov, kot so včasih bili, je minil. Zdaj je vse drugače. Zdaj je pomemben samo šov, ne pa glasba. Dovolj sem star, da mi ni treba lagati. Jaz bi nekatere festivale kar ukinil, med njimi Evrovizijo. Pomembnejša od glasbe je promocija in šov. Jaz pa iščem glasbo. Iščem dobro besedilo. Pri Evroviziji pa se je vmešala politika. Vse polno je tudi pornografije, ki je ne potrebujemo.«

Leta 1967 je s pesmijo Vse rože sveta zastopal Jugoslavijo na tekmovanju za Pesem Evrovizije na Dunaju.

​