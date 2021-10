Lady Gaga z italijanskim naglasom

18

let je v zaporu presedela Patrizia Reggiani.

Imenitna zasedba

Lady Gaga in Adam Driver kot zakonca Gucci FOTO: Lady Gaga/Instagram

Člani družine Gucci so se že med snemanjem izrekli proti filmu.

Maurizio Gucci in Patrizia Reggiani na poročni dan FOTO: ANVE/Profimedia

Ameriška pevka in igralkase vrača na filmska platna, in to v velikem stilu. Kriminalna dramaHiša Gucci (House of Gucci), ki bo v kinodvorane prišla konec novembra, govori o(Lady Gaga), obsojeni za naročilo umora svojega nekdanjega moža in modnega mogotca). Za zločin, ki ga je leta 1995 izvedel plačani morilec, je dobila 18-letno zaporno kazen; izpustili so jo leta 2016.»To je bilo ime, ki je zvenelo tako sladko, tako zapeljivo. Bilo je sinonim za bogastvo, stil, moč,« v filmskem napovedniku z močnim italijanskim naglasom razlaga Lady Gaga, medtem ko se v ozadju sliši uspešnica Heart of Glass skupine Blondie. »A to ime je bilo tudi prekletstvo.« Zanimanje za Hišo Gucci, v kateri nastopata tudi(kot dolgoletni šef modnega imperija) in popolnoma neprepoznavniv vlogi Aldovega sina, se je zbudilo že marca, ko je Lady Gaga na instagramu objavila zimsko fotografijo s filmskim možem Adamom Driverjem v italijanskih Alpah. Zdaj se mrzlica nadaljuje, potem ko so se igralci pojavili na vrsti posterjev v podobi svojih filmskih (anti)junakov.Film temelji na knjigiHiša Gucci: senzacionalna zgodba o umoru, norosti, glamurju in pohlepu. Člani družine Gucci so se že javno izrekli proti filmu. »Kradejo identiteto družine samo zato, da bi služili, da bi povečali zaslužek hollywoodskega sistema,« je za ameriško tiskovno agencijo AP že aprila izjavila, Maurizijeva sestrična v drugem kolenu. »Naša družina ima svojo identiteto in zasebnost. Govorimo lahko o marsičem, a nekje mora obstajati meja, ki se je ne sme prestopiti,« je poudarila in dodala, da njen oče Paulo nikakor ni bil takšen, kot ga prikazuje Jared Leto: »Grozno, grozno. Še vedno sem užaljena.«Zagotovo pa bo film le še utrdil Lady Gaga v filmskem svetu, potem ko je prešla iz glasbenih voda in nastopila v filmu Zvezda je rojena, v katerem je leta 2018 blestela zin za katerega je prejela oskarja za najboljšo pesem v filmu in nominacijo za oskarja za glavno žensko vlogo. Film se bo začel predvajati konec novembra, na ogled pa bo tudi na pretočni platformi HBO Max.