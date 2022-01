Kako so se od Akija poslovili glasbeniki in drugi znani

Danes je umrl pevec legendarne hrvaške glasbene skupine Parni Valjak Aki Rahimovski. Kot smo poročali, je umrl v 67. letu starosti v Novem mestu, kjer je zadnja leta živel in si utsvaril družino. Pred dvema letoma je namreč s Slovenko dobil tretjega otroka, hčerko.

Po njegovem slovesu so se že odzvali znani in manj znani, njegovi glasbeni kolegi, predvsem pa številni oboževalci njegovega dela in glasbe njegove skupine. Če začnemo z glasbenimi kolegi in Neisho. Ta mu je v slovo zapisala tole: »RIP, legenda ... Ni nama uspelo do konca komada posnet, tud v Cankarju te ne bo z nami ... Žalosten dan je danes ... Hvala za muziko Se vidva tam gor!« Delila pa tudi spodnjo fotografijo, na kateri je v družbi preminulega.

Na Facebooku se ga je s skupno fotografijo spomnil tudi legendarni slovenski pevec Vlado Kreslin. »Počivaj v miru,« so mu zaželeli tudi kolegi iz skupine Šank Rock in Rebeka Dremelj, ki je še zapisala: »Žalostna zelo ... Zdel se je res fajn človk. Omar Naber pa sej poslovil z besedami: »Dragi prijatelj, počivaj v miru.«

Spomnila se ga je tudi Tinkara Fortuna, članica skupine Bepop: »Žalostna vest. Koliko spominov na mojo mladost mi zbudijo pesmi od Parni valjak. Eden prvih koncertov, ki sem jih obiskala.«

Glasbenik Marijan Novina pa se je poslovil tako, da je zaigral in zapel nekaj pesmi Parnega valjaka in zapisal tole: »Vedno je prehitro ... Si, pa te ni ... AKI ... naj ti bo lepo tam nekje. Pesmi pa ostajajo in v njih boš živel.«

Tudi Slavko Ivančić ob novici o smrti frontmena ni ostal tiho: »Danes se je žal za vedno poslovil odličen vokalist in prijatelj - Aki Rahimovski, pevec skupine Parni Valjak. Dokler se spet ne srečamo. S.«