Umrl je Aki Rahimovski: Z nepopisno žalostjo sporočamo, da je za vedno zaspal ...

Pevec legendarne hrvaške glasbene skupine Parni Valjak Aki Rahimovski je umrl v starosti 66 let. To je skupina objavila na svoji uradni strani na facebooku. »Dragi prijatelji, z nepopisno žalostjo v srcu vas obveščamo, da je danes, 22. 1. 2022 Aki Rahimovski za vedno zaspal.« Dodali so naslednje verze: »Za malo nežnosti, z vsem se bom strinjal, za malo nežnosti, da lahko bom zaspal.«

Pevec je po poročanju Jutarnjega lista umrl v Novem mestu, potem ko mu je zjutraj postalo slabo. Rahimovski je bil rojen 5. junija 1955 v Nišu, a se je z družino kmalu preselil v Split. Zadnja leta je živel v Sloveniji, kjer se mu je pred dvema letoma rodila hči..