Jubilejni vurberški festival zadnji?!

Dober mesec dni po jubilejnem, 30. festivalu narodno-zabavne glasbe, ki se je odvijal na prenovljenem grajskem dvorišču vurberškega gradu, bodo ta petek zvečer ob 20. uri na prvem programu Televizije Slovenija vseh dvanajst letošnjih novih viž prav toliko ansamblov lahko slišali tudi vsi tisti, ki tam niso bili. In se po slišanem in videnem lahko prepričali, da so tudi letošnje nagrade šle v prave roke.

Janez Toplak in Ida Baš sta festivalu pustila neizbrisen pečat in veliko prispevala tudi k njegovi priljubljenosti.

Spomnimo, da je glavno nagrado za izvedbo, plaketo Lojzeta Slaka, nagrado občinstva in prvo nagrado festivala zlatega zmaja prejel Ansambel Dar iz Zreč za polko z naslovom Pa kaj, če se zgodi. Plaketo Jožeta Šifrarja za najboljšo večglasno vokalno izvedbo ter drugo nagrado festivala srebrnega zmaja so v Pivko odpeljali Fantje spod Šilentabra, bronastega zmaja pa so osvojili člani Ansambla Tik-Tak iz Postojne z valčkom Vurberku za praznik, za katerega je najboljše besedilo napisal Viljan Bertok, ki je prejel plaketo Fanike Požek. Za besedili sta bila sicer nagrajena tudi Franci Smrekar in Matej Trstenjak, medtem ko so plaketo Tineta Lesjaka za najboljšo skladbo (Ne boj se) po izboru radijskih postaj Slovenije prejeli člani Ansambla Lesarji. Na festivalu so bili tudi Ansambel Poziv, Ansambel Pik, Ansambel Upanje, Ansambel Falant, Ansambel Posluh in Ansambel Krimski lisjaki.

Slovo je dokončno

Vurberški festival je med glasbeniki eden najbolj priljubljenih, na kar kaže tudi dejstvo, da organizatorji, Turistično društvo Vurberk z direktorjem festivala Janezom Toplakom na čelu, niti letos niso imeli težav s prijavami ansamblov, v nasprotju z nekaterimi drugimi. Zato številne toliko bolj žalostijo ugibanja, ali ni bil jubilejni festival morebiti zadnji. O tem smo pobarali tudi Toplaka, ki nam je povedal: »Moje slovo je dokončno. Člani turističnega društva si sicer želijo, da bi vztrajali še naprej, a enkrat je treba reči: dovolj je,« je v pogovoru za Slovenske novice ostal neomajen prvi mož festivala, ki ga je dolga leta tudi vodil ob boku ene najbolj eminentnih in prepoznavnih Mariborčank, radijske in televizijske voditeljice Ide Baš.

Vurberški grad ni le prizorišče priljubljene prireditve, temveč tudi kraj prijetnega druženja prijateljev domače glasbe, izvajalcev in ustvarjalcev.

19 skladb je posvečenih Vurberku.

Toplak je vesel, da je v treh desetletjih vurberški festival v zakladnico domače glasbe prispeval okoli 500 polk in valčkov, prav toliko pa je na njem sodelovalo tudi različnih ansamblov in sestavov. Številne viže so se še posebej zasidrale v srca poslušalcev. »Tudi letos smo slišali 12 novih skladb in še 12 iz zakladnice in mislim, da je to lepo darilo Vurberku za jubilej,« pravi Toplak.

Krivi za preporod narodno-zabavne glasbe

Vurberk je eden tistih krajev, ki s svojo slikovitostjo daje navdih za ustvarjanje tako besedil kot melodij. In tudi med letošnjimi 12 vižami sta bili dve, posvečeni prav Vurberku. To sta polka Na Vurberku Ansambla Pik ter valček Vurberku za praznik Ansambla Tik-Tak. »Priznam, da so mi ob poslušanju valčka Vurberku za praznik po licu tekle solze,« se je raznežil naš sogovornik. In doda, da se Vurberk ponaša z največ besedili, ki so mu jih posvetili različni tekstopisci.

Člani turističnega društva si sicer želijo, da bi vztrajali še naprej, a enkrat je treba reči: dovolj je.

Tekstopisec Viljan Bertok je napisal besedilo za letošnjo vižo Vurberku za praznik in zanjo prejel prvo nagrado – plaketo Fanike Požek.

»Mislim, da je takšnih, ki opevajo njegove lepote, kar 19,« še pove Toplak, ki je vesel, da je v treh desetletjih spoznal veliko čudovitih ljudi, ki so ga spodbujali in s katerimi je tudi vzljubil domačo glasbo. »Priznam, da tej zvrsti glasbe kot mladenič nisem bil naklonjen, pa tudi stoodstotnega posluha nimam. Sčasoma pa sem vzljubil ne le polke in valčke, temveč tudi ansamble in vse tiste, ki to glasbo ustvarjajo,« iskreno prizna Toplak, ki je na račun festivala dobil tudi nekaj sivih las. Še največ preglavic je organizatorjem povzročalo vreme, zato so ga sedemkrat gostili v bližnji okolici, kjer je pač bila na voljo streha. »A za nič mi ni žal, ne časa in ne truda, saj je bilo lepo delati s toliko prijatelji. Marsikdo nam je rekel, da smo mi krivi tudi za velik preporod narodno-zabavne glasbe in še zlasti veliko priljubljenost diatonične harmonike,« sklene Toplak.

»Teh trideset let je eno lepo obdobje, v katerem se je stkalo veliko lepih spominov in prijateljstev, čeprav smo imeli tudi veliko organizacijskih in vremenskih težav. Predvsem pa nas veseli, da so prav v Vurberku začeli svojo uspešno glasbeno pot številni, danes prepoznavni ansambli, ki svoje poslanstvo in čut do narodno-zabavne glasbe prenašajo tudi na mlajši rod,« je o festivalski poti misli strnil Zdravko Geržina, še eden od nepogrešljivih sopotnikov in soorganizatorjev festivala.