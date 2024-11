Jubilej Primorskih fantov pod taktirko Petra Polesa

Primorski fantje so dočakali glasbenega abrahama. Proslavili ga bodo tako, kot se za muzikante spodobi, na odru športne dvorane v Hrpeljah 30. novembra, kjer pa seveda ne bodo sami. Z njimi bodo Vipavski kvintet, Klapa Semikanta, Fantje spod Šilentabra, ansambel Snežnik, radijec Gregor Budal, lanski absolutni svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko Marko Vatovec, Mitja Kodrin, Kulturno društvo Kraški šopek, Mešani pevski zbor Sežana in Moški pevski zbor Slavnik.

Najštevilnejši bo orkester pod vodstvom mladinskega svetovnega prvaka v igranju na diatonično harmoniko Nika Polesa iz Brkinov, ki je od leta 2020 tudi harmonikar Primorskih fantov. V njegovem orkestru igra 35 harmonikarjev, najmlajši šteje pet, najstarejši jih ima 34. In tudi orkester letos praznuje okrogli jubilej, saj je prvič nastopil pred desetimi leti. Piko na i bo kot voditelj prazničnega večera gotovo pristavil znani televizijski obraz Peter Poles, bratranec Nika Polesa.

Prepoznaven glasbeni slog

Jubilanti, Primorski fantje, so se na sceni pojavili leta 1974, torej pred pol stoletja, in ustvarili slog, ki ga v množici izvajalcev narodnozabavne glasbe ni težko prepoznati. Resda so člani aktualne zasedbe precej pomlajeni, poleg pevke Ivice Vergan, ki je v ansamblu najdlje, so ob njej še njen sin Maksim Vergan, ki igra kitaro, harmoniko igra Niko Poles, bariton in bas kitaro pa Jan Čekada.

Orkester harmonikarjev Nika Polesa je nedavno nastopil v Permanih na Hrvaškem. FOTO: Arhiv Ansambla

Njihov najbolj prepoznavni član in avtor večine skladb Bogdan Gerk - Bogo se je lani žal poslovil, premagala ga je bolezen, preostali člani pa so se po tehtnem premisleku odločili, da nadaljujejo glasbeno pot. Pravzaprav je bila to tudi želja Bogdana, ki ostaja z njimi v mislih in številnih pesmih, ki jih je ustvaril. Tudi dveh, ki so jih Primorski fantje posneli letos, po njegovi smrti; poleg Bogdana se je pod njiju podpisala Ivica Vergan.

Valček Mi manjkaš in polka Je bla kota eno frita sta se poslušalcem tako prikupila kot druge znane viže, denimo Karamella bella bella, Šinjorina balerina, Ledene rože, Ne jokaj, Moj nonič, Je hitla glavo na kušin. Amore-amore, Na Montećukoli in druge. Veliko jih bodo izvedli na jubilejnem koncertu, eno z vsakim od glasbenih gostov. Valček Decembrski dan bodo na pragu najbolj veselega meseca v letu zapeli s klapo Semikanta; gre za valček, ki ga zelo radi poustvarjajo tudi drugi. Vsega seveda ne smemo izdati, vam pa lahko zaupamo, da presenečenj ne bo manjkalo.

Primorski fantje so se udeležili številnih festivalov, od Števerjana do Ptuja, Vurberka, Vesele jeseni ter festivala Slovenska polka in valček, na mnogih so bili nagrajeni. Osvajali so vrhove lestvic narodnozabavne glasbe nekaterih radijskih postaj in gostovali v televizijskih oddajah. Posneli so devet kaset, deset CD plošč, dve videokaseti in en DVD pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija, nekaj tudi v samozaložbi. Nastopajo tudi v tujini, kamor so ponesli ime Izole, kjer imajo sedež. Ponosni so, da jim je občina Izola podelila plaketo mesta in častni naziv ambasadorjev mesta Izola.