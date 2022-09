Glasbeniki žalujejo, umrl je Zlati Klun

Po daljši bolezni je v sredo v 71. letu starosti umrl glasbenik Ivan Klun, ki so ga Primorci poznali pod vzdevkom Zlati Klun. Bil je znani bobnar, ki je igral v skupinah Boomerang in Karamela, poročajo Primorske novice.

Zasedba Karamela je zaslovela kot ena najboljših jugoslovanskih spremljevalnih skupin. Na odru so igrali za velika imena, kot so Josipa Lisac, Massimo Savić, Janez Bončina Benč, Zdenko Kovačiček in mnogi drugi.