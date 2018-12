Scenarij za Vojno zvezd kot državna skrivnost

Scenarij bo prebral in ga moral takoj vrniti.

67-

letni zvezdnik se veseli naslednjega dela.

Če ne moremo zaupati mojstru jediju, komu sploh lahko zaupamo?je razkril, da mu bodo scenarij za deveto epizodo najbolj uspešne znanstvenofantastične sage Vojna zvezd poslali z zračno pošto, takoj ko ga bo prebral, pa ga bo moral vrniti. Varovanje zgodbe za zaključni del tretje trilogije je malone fanatično, saj 67-letnemu igralcu ne dovolijo več, da bi imel svoj izvod scenarija, ker se prej ni dogajalo. Trenutno je filmski zvezdnik, ki upodablja Luka Skywalkerja, v Pragi, kjer snema televizijsko nadaljevanko Nightfall. »Nekdo od firme bo priletel sem in mi ga dal, počakal, da ga preberem, in ga odnesel. Torej nobenega pritiska!« je razkril Mark. »Niti čez noč ga ne bom smel obdržati. Tako je pač zdaj.«To pa ni vse, besedilo naj bi bilo natisnjeno na temno rdeč papir, zaradi česar te med branjem boli glava, a naj bi to onemogočilo fotokopiranje. Še med snemanjem prejšnjega filma Poslednji jedi so imeli igralci običajne kopije, zdaj pa zgolj začasne. »Med snemanjem Poslednjega jedija so mi dovolili, da sem imel scenarij, vendar sem ga moral vsako noč zakleniti v sef. Čez dan sem ga moral imeti ves čas pri sebi, nikoli ga nisem smel spustiti izpred oči,« je povedal Mark. »Saj razumem, zakaj – če bi se zgodba razvedela, bi vsem pokvarilo veselje.«To, da nima scenarija pri sebi, je za igralca težava, saj ne more izvajati svoje metode. »Rad si delam zapiske, majhne podobe in označbe, ki mi pomagajo pri vizualizaciji. Tako si lažje zapomnim. Na elektronskem scenariju tega ne moreš narediti, sem zelo starokopiten, pogrešam dneve, ko so bili scenariji papirnati.« Zgodbe o skrivanju scenarija Vojne zvezd so stare kot sama franšiza. Igralec, ki je upodabljal Dartha Vaderja, je govoril lažne besede, nato pa so zvok naknadno posneli. Gre za razkritje, da je oče Luka Skywalkerja, ki se zgodi v delu Imperij vrača udarec iz leta 1980. Film Jedijeva vrnitev leta 1983 so snemali pod lažnim imenom, projekt so imenovali Blue Harvest. »Spomnim se, ko sem prvič prebral scenarij za prvi film Vojna zvezd, rekel sem si, to je najbolj prismuknjena stvar, kar sem jih prebral. Dal sem ga prebrati najboljšemu prijatelju. Vprašal sem ga, kako se mu zdi, in je rekel, da je divje in noro,« se spominja Mark. Nato so scenarij prebrali vsi njegovi prijatelji. »Seveda je bilo takrat vsem vseeno. Danes je kot da bi delali za skrivno državno vohunsko organizacijo, kot da gre za Cio.« Glede na to, da je lik Luka Skywalkerja v zadnjem delu umrl, se bo v zaključnem verjetno pojavljal zgolj kot duh.