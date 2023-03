Znani Slovenec o obtožbah bivše: Nikoli nisem imel spolnega razmerja z moškim ali transspolno osebo

Poletje 2021 je bilo za slovenskega nogometaša in reprezentanta Benjamina Verbiča eno lepših v življenju, saj mu je ukrajinska manekenka in model Alvina povila sina, ki sta mu nadela ime Maj.

A njuna ljubezenska pravljica ni trajala dolgo, lani sta se namreč Verbič in njegova draga razšla in Verbič si trenutno nogometni kruh služi v Grčiji. Tja sta odšla tudi Alvina in njun sin, so se pa po razhodu odnosi med njima še bolj zapletli.

Alvina je denimo namignila, da naj bi jemal prepovedane substance, in ga obtožila, da ji je želel odvzeti otroka in jo spravil na sodišče, a je to odločilo v njeno korist.

Podobne izjave objavlja na družabnem omrežju, kjer se je tudi zahvalila tistim, ki ji pošiljajo posnetke bivšega, s katerih je razvidno, da naj bi se po tekmi družil s transseksualno osebo iz Slovenije.

Na vse skupaj se je na družabnem omrežju odzval Benjamin Verbič z daljšim zapisom.

»Žal mi je, da vam smetim z gdč. Alvine Tsarenko, a čutim, da moram, ker vse njene laži o mojem osebnem življenju prihajajo z njene strani z razlogom, da vpliva na grško sodstvo, saj si prizadevam dobiti skrbništvo nad svojim sinom. Samo pojasnim, da se opredeljujem kot heteroseksualna oseba in nisem imel nikoli kakršnegakoli spolnega ali romantičnega razmerja z moškim ali transspolno osebo. Alvina je priredila (fotošop) sliko mojega nekdanjega dekleta Lilly (ko je sliki dodala moški spolni organ) in sedaj trdi, da sem šel v klub z dvema transspolnima osebama! Tokrat sta bili z menoj moja sestrična Jerneja in njena prijateljica Katja iz Slovenije. Če duševno zdravje mojega sina ne bi bilo ogroženo, vem, da bi bila to nizkoproračunska komedija,« je med drugim zapisal slovenski nogometaš.