Znani slovenski nogometaš je bivšo spravil na sodišče (FOTO)

Poletje 2021 je bilo na prvi pogled za slovenskega nogometaša in reprezentanta Benjamina Verbiča eno najlepših v njegovem življenju, saj mu je srčna izbranka, ukrajinska manekenka in model Alvina, povila prvega otroka, sina, ki sta mu nadela ime Maj.

Ukrajinka Alvina je javno razkrila umazane podrobnosti.

A njuna ljubezenska pravljica ni trajala dolgo, lani sta se namreč Verbič in njegova draga razšla, v javnosti pa njun razhod ni dvignil veliko prahu. Verbič, ki je nekaj časa živel v Ukrajini, kjer si je kruh služil z igranjem nogometa, je tam tudi spoznal mamo svojega otroka, po začetku vojne pa je družinica pobegnila v Slovenijo. Verbič si je zelo hitro našel nov klub in se preselil v Grčijo, tja sta odšla tudi Alvina in njun sin, a videti je, da se zadeve med njima po razhodu samo še zapletajo.

Človek, s katerim sem bila v razmerju in je oče mojega otroka, je želel svojo čast oprati na najbolj umazan in podel način.

Alvina, ki je lani na instagramu namignila, da naj bi Verbič jemal prepovedane substance, in menda celo objavila posnetek tovrstnega početja, a je bil ta pozneje umaknjen, je zdaj Verbiča obtožila, da ji je želel odvzeti otroka in jo spravil na sodišče, ki pa je odločilo v njeno korist.

»Človek, s katerim sem bila v razmerju in je oče mojega otroka, je želel svojo čast oprati na najbolj umazan in podel način. Odločil se je, da mi bo odvzel otroka. Najel je odvetnika in zoper mene vložil tožbo, polno laži, med drugim mi je očital, da živim nočno življenje, ne hranim otroka, ne preživljam časa z njim in ga doma puščam samega. Poleg tega me je obtožil še, da jemljem mamila in se ukvarjam s prostitucijo, ogrožam otrokovo življenje, ob tem pa je od mene zahteval preživnino,« je v zgodbah na instagramu razkrila Verbičeva bivša.

S sinom Majem FOTOGRAFIJE: INSTAGRAM

Dodala je, da Verbiču sodišče ni prisluhnilo in svojih ciljev ni uresničil. Prepričana je, da ga bodo njegove laži na njen račun spremljale še dolgo, ob tem pa je ponovno namignila, da naj bi Verbič živel življenje, ki ga v svetu športa ne bi smeli odobravati.

Na klub Panathinaikos, kjer Verbič igra, je naslovila apel, naj svojega igralca raje vzamejo pod drobnogled in da ga bo zaradi lažnega pričanja zagotovo prijavila, bivšemu pa je sporočila, da naj glede na to, da nekaj denarja že ima, raje pomaga socialno ogroženim otrokom oziroma denar daruje v dobrodelne namene. Verbič o situaciji, v kateri sta se znašla z nekdanjo partnerico, trenutno molči.