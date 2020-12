Strašna nesreča v Ljubljani, opečen je po obrazu in obeh rokah

Ob 10. uri je v prostorih fakultete za elektrotehniko na Tržaški cesti v Ljubljani pri vročem lepljenju materialov prišlo do vžiga plinov lepila, poroča uprava za zaščito in reševanje. Plameni so delavca poškodovali po obrazu in obeh rokah. Posredovali so reševalci NMP Ljubljana, poškodovanca oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. O dogodku so bile obveščene pristojne