Znani Slovenci uživajo na Hrvaškem (FOTO)

Ajda Mlakar dopust preživlja na Braču. FOTO: Instagram/Ajda Mlakar

Alya uživa na Kornatih. FOTO: Instagram/Alya

Anja Žibert FOTO: Instagram/Anja Žibert

Teja Jugovic oziroma Cool mamacita je z družino v kraju Poljica Brig. FOTO: Instagram/Cool Mamacita

Damjan Murko uživa na Malem Lošinju. FOTO: Instagram/Damjan Murko

Hajdi Korošec barvite kopalke nosi v kraju Vodice. FOTO: Instagram/Hajdi Korošec

Indira Ekić v Premanturi lovi popolno morsko fotografijo. FOTO: Instagram/Indira Ekić

Maja Malnar se potepa okoli Dubrovnika. FOTO: Instagram/Maja Malnar

Manuela se sončnim žarkom predaja na Hvaru. FOTO: Instagram/Manuela

Tara Zupančič je v Malinski na Krku. FOTO: Instagram/Tara Zupančič

Po odprtju meje z našo južno sosedo so številni Slovenci, predvsem tisti, ki imajo tam nepremičnine, prikolice ali plovila, množično drli na Hrvaško. Pred dnevi so se jim pridružili še številni drugi dopustniki, ki so komaj čakali, da se namočijo v morju. Med tistimi, ki jih zaskrbljujoče številke o naraščanju števila okužb z novim koronavirusom, niso prestrašile, so tudi številni znani Slovenci in Slovenke.Poglejmo, kje na Hrvaškem dopustujejo: