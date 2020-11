Zdravniki nad Potrča: Imamo resen problem

lahko, ker imamo svobodo govora, na FB objavlja karkoli želi. Prav tako lahko vsak na socialnih omrežjih izraža, da se z njim strinja ali ne. Zdravniška zbornica Slovenije pa ima nalogo, da javno opozarja na stališča znanih in manj znanih osebnosti, ki nimajo podlage v medicinski stroki. Zato objave Marka Potrča na temo COVID-19 v povezavi z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z vso odgovornostjo v sedanjih razmerah ocenjujemo za škodljive,« so se v Zdravniški zbornico Slovenije, stanovski organizaciji več kot 11 tisoč zdravnikov in zobozdravnikov, pridružili kritikam Potrča in njegove izjave o novem koronavirusu in ukrepih za njegovo zajezitev.Preberite tudi:Besedila Marka Potrča, ki se te dni nahaja na Švedskem, kjer so sprva do virusa zavzeli mehek pristop, ravno včeraj pa so napovedali zaostrovanje ukrepov , zdravniki in zobozdravniki razumejo kot manipulacijo, »saj v svojih besedilih uporablja le tiste podatke in samo tisti del zgodbe, ki podkrepijo njegove navedbe. Pri tem pa zavestno izpušča objektivne, ponovljive in preverljive dokaze.« Dodajajo, če se »svoboda govora« uporabi za zavajanje ljudi, da škodujejo svojemu ali tujemu zdravju ali celo povzročijo smrti, ki bi jih sicer bilo mogoče preprečiti, imamo v družbi lahko resen problem, problem vrednot in zaupanja. Slovence zato prosijo, da so kritični in presojajo »svobodo govora« tudi glede na to, kdo jim kaj sporoča.Preberite tudi:Podobno kot računalnika v popravilo ne odpeljemo k dimnikarju, četudi je najboljši v čiščenju dimnikov, tudi nekdo, ki ni medicinsko izobražen, ne more strokovno presojati potrebnih zaščitnih ukrepov v primeru tako kompleksnega pojava, kot je epidemija covida 19, nadaljujejo zdravniki in poudarjajo, da Slovenije in Švedske ni mogoče primerjati. Po skupnem številu smrti na milijon ljudi je Švedska trenutno na visokem 20. mestu, Slovenijapa na 30. mestu (podatek na dan 16. 11. 2020). Zagon novega vala epidemije se po napovedih na Švedskem šele krepi, Slovenija ga poskuša (in mora) obrniti navzdol, dodajajo zdravniki, ki so z zapisom podprli Mlade zdravnike Slovenije, ki so se odzvali na zapis Potrča in ga označili za blatenje. Potrč je namreč objavil ime mlade zdravnice, ki naj bi v interni korespondenci s kolegi pozivala k temu, da bi množično prijavljali njegov profil na facebooku kot nezaželeno pošto, lažne novice, sovražni govor ...