Množičen pretep na prvomajskem praznovanju, situacije niso mogli umiriti

S PU Novo mesto sporočajo, da so 1. maja iz področja javnega reda so obravnavali dvanajst dogodkov, od tega sta bili dve kršitvi javnega reda in miru – ena v zasebnem prostoru in ena na javnem kraju.

Okoli štirih popoldne so sevniške policiste klicali na javno prireditev na Lisco. Tam je prišlo do prepira in pretepa med več osebami. Posredovali so varnostniki in gostje, ki so hoteli situacijo umiriti, a neuspešno. Ob prihodu policistov glavnih akterjev ni bilo več, zato primera še niso zaključili - o dogodku še zbirajo obvestila. Policisti prosijo vse, ki bi lahko nudili uporabne podatke o dogodku, da pokličejo na telefonsko številko policijske postaje Sevnica, (07) 81 61 800, anonimni telefon policije 080 1200 ali številko policije 113

Prav tako 1. maja dopoldne pa so krški policisti obravnavali tatvino na Trški gori. Tam so imeli večer prej organizirano javno prireditev, ki je trajal do okoli tretje ure. Zjutraj so se organizatorji vrnili, da bi do konca pospravili prireditveni prostor, pri tem pa je ponudnik gostinskih storitev ugotovil, da mu manjkata dve grelni posodi in karton žganih pijač. Storilci naj bi mu tako povzročili za več kot tisoč evrov škode.