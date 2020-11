Marko Potrč pravi, da so mu grozili in sledili, a ne ve kdo

Tiho sem požiral vse napade, žaljivke, zasmehovanje.

O voditelju in novinarjuse zadnje čase veliko piše, saj si je med prvimi upal na glas povedati, da je nasprotnik režima, ki trenutno velja v Sloveniji. A čeprav je o problematikah govoril brez dlake na jeziku, je to očitno imelo posledice tudi za njegovo družino. Potrč je namreč priznal, da so njegovim najdražjim grozili. Pred kratkim je znova nagovoril vlado in ministra za notranje zadeve»Res je težko razumeti, kako smo od moje prve objave, kjer sem posebej izpostavil, da se ne želim mešati v politične spletke, prišli do sem. Stoično in mirno sem na tej poti prenašal vsa poniževanja. Celo s strani psihologa, za katerega se je zdaj izkazalo, da je brez razpisa dobil posel z državo v višini 183.000 evrov brez DDV, če pogledam pisanje novinarjev. Tiho sem požiral vse napade, žaljivke, zasmehovanja ... Pa tudi veliko groženj. Grožnje meni, otrokoma oziroma kar celi moji družini. Celo sledilo se mi je. Seveda ne vem, kdo in zakaj ali po čigavem naročilu. Ne morem vedeti. A vem, da se mi je, ker se mi je to dalo tudi jasno vedeti,« je ogorčen Potrč, ki ima, čeprav mu številni nasprotujejo, tudi veliko podpornikov. Jezi ga, ker oblast krivdo za posledice prelaga nanj.»Zdaj mi še javno želite pripisati odgovornost za umrle? Zakaj? Ker sem se spraševal po ustreznosti ukrepov? Ker sem skupaj z nekaterimi strokovnjaki zagovarjal razumne, izvedljive ter tudi učinkovite ukrepe in opozarjal, da bo sicer šlo v napačno smer? To je moj greh? Kje pa smo zdaj? In nismo krivi ljudje. Prenehajte obtoževati 'poreden narod,'« se je še jezil Potrč, nekateri pa so se pošalili, da ima že zdaj na facebooku več kot 47.000 sledilcev in bi lahko na naslednjih volitvah dobil celo več glasov kot sedanji premier.