Na slovenskem gradu bomo lahko videli slovitega francoskega DJ-ja

Grad Mokrice letos prireja prvi ples z didžeji, ki se bo odvil na grajskem dvorišču 11. maja, gostoval pa bo sloviti francoski DJ Traumer, a ne bo nastopil sam, saj na Mokrice prihajajo tudi Kirik, Alex Ranerro b2b Teo in Yakka b2b Pablo Panda. Slednja sta kljub nenavadnim imenom slovensko-hrvaška didžeja, najbolj prepoznaven pa je verjetno Kirik. V njegovem zvoku lahko začutimo širino elektronske plesne glasbe, najraje pa prisega na deep tech. Zadnjih deset let je izpopolnjeval svoj pristop h glasbeno-plesni produkciji in nadgrajeval svoj osebni glasbeni stil. Leta 2022 je s Frankyjem Razardom izdal singel Diamond, ki se je uvrstil med 100 najboljših deep house singlov in na lestvici ostal več kot dva meseca.

Gostovanje Traumerja in drugih nastopajočih sicer ne preseneča, saj je tudi v Sloveniji elektronska in plesna glasba že več let zelo priljubljena, poleg tega pa je na naših tleh nastopilo kar več svetovno znanih imen z elektronske in klubske scene.