Na Dolenjskem: vlomili v hlev in kar tam zaklali ovna in tri ovce

V Gržeči vasi so ponoči vlomili v hlev. Storilci so na kraju zaklali ovna in tri ovce, jih odvlekli do bližnjega travnika in odpeljali neznano kam. Lastnikom so povzročili za nekaj sto evrov škode.

V Rodinah pa so neznanci ponoči ukradli dva jagenjčka in lastnikom povzročili za okoli dvesto evrov škode.