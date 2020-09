Potrč se čudi: Jaz, »nabildanec«, vas moram učiti o tem?

je, kot kaže, v teh dneh pošteno stopil na prste številnim Slovencem. Z njim in njegovimi zapisi se ukvarjajo praktično vsi. Le kako se ne bi, ko pa je napovedal, da se v svojem boju in dokazovanju, da koronavirus ni nič tako apokaliptičnega in strašnega, kot nam predstavljajo pristojni, ne bo ustavil. Njegovo video objavo, ki jo je delil s svojimi oboževalci na facebooku, si je ogledalo na tisoče Slovencev, a nekateri strokovnjaki nad tem niso najbolj navdušeni. Gorazd Janez Pretnar z NIJZ na primer je bil izjemno kritičen do vplivnežev in med drugim zapisal: »Med tem, ko eni bildajo mišice, drugi beremo in delamo znanost. A glej ga šmenta, mišičnjak, ki naklati v nekaj minutah toliko nestrokovnosti in neumnosti postane glasnik znanstvene resnice.«Pretnarjev zapis ni šel mimo Potrča, ki mu je v nadvse spoštljivem tonu, namenil kar nekaj vrstic. »Razočaranje je videti žaljiv, zaničevalen ter posmehljiv ton nekoga, ki se ima za izobraženega. To veliko pove o človeku. Ker sam preziram tako pritlehno komunikacijo, tudi nisem odgovarjal tako ali drugače opredeljenim strokovnjakom. Človek z dobrimi argumenti, strokovnjak, nima potrebe po dokazovanju svoje superiornosti s takšnim načinom.«Zapisal je še, da kljub temu, da ga mnogi na splošno kritizirajo, nihče ne pove natančno, kaj je bilo neumno in napačno navedeno. Želi si, da bi govorili v številkah, saj pri njih velja le to, ali držijo ali ne. »Razna ugibanja »kaj bi bilo, če bi bilo« ter razni izračuni na podlagi predvidevanj, so v tem času večinoma namenjeni strašenju ljudi. Na podlagi tovrstnih predvidevanj je nemogoče graditi argumentirano debato. Podobno je s področjem »ne vemo, kaj bo«. Na podlagi »ne vemo, kaj bo«, je preprosto nesprejemljivo uničiti svet oziroma prihodnost ogromnega števila ljudi.«Mnoge zmoti moja fizična pripravljenost. Jaz se sicer s tem ne obremenjujem. A če želim postaviti ogledalo, bi vprašal sledeče: Če se lahko posmehljivo lotimo nekoga, ki skrbi za svoje telo, se potem smemo na podlagi izgleda norčevati tudi iz ljudi s prekomerno težo? Ali pa iz tistih s plešo? Ali pa iz žensk z majhnimi ali velikimi prsmi? Vi, žaljivi »strokovnjaki« izberite, katere osebe so po vaše »zrele« za posmehljivo zaničevalen napad... Jaz v takšnem svetu ne bi rad živel. Veste, ni branje knjig tisto, kar vas naredi velikega, pomembnega, ali celo večvrednega. Medčloveški odnos, čustvena inteligenca ter ustrezen ton komunikacije je osnova. Da vas moram jaz, »nabildanec«, o tem učiti, pa samo potrjuje, da ni izgled tisti, ki pove, kaj se skriva v človeku.«Zapisal je še, da nihče ne trdi, da virus ne obstaja, a dodaja, da razumni strokovnjaki trdijo, da ni nič bolj nevaren on mnogih drugih stvari, ki jih poznamo. Potrč je še izpostavil, da so v imenu varovanja rizičnih skupin vse ostale skupine oropane dostopa do zdravstva.