Pretresljivi prizori iz Srbije obkrožili svet. Starši v solzah, prekinjen televizijski program

Beograjčani so se v tihem sprevodu s cvetjem in svečami poklonili žrtvam mimo šolskega poslopja, katerega okna in stene so prekrite z belim blagom z narisanimi modrimi pticami.