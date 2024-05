Pod našim najvišjim razglednim stolpom Vinarium že nekaj časa vre. Decembra so člani Turistične zveze Lendava vabi (TZLV), ki upravlja tamkajšnji največji turistični atrakciji, poleg Vinariuma tudi zipline, na dopisni seji razrešili predsednico Marino Totić. Odločevalci so razložili, da »zaradi nevzdržne situacije, različnih podtikanj, širjenja neresnic in tudi zaradi ugotovitev notranjega revizijskega pregleda. Izmed vseh upravičenih 31 glasov je bilo oddanih 22 glasov. Za razrešitev je bilo oddanih 22 glasov, nihče ni glasoval proti razrešitvi.« Odstavljena predsednica se je upirala z vsemi ...