Spletnemu vplivnežu nalil čistega vina: Eni bildajo mišice, drugi delamo znanost

Ocenjevanje nevarnosti novega koronavirusa kar tako čez palec je postalo med nekaterimi slovenskimi vplivneži (izstopata predvsemin) zelo priljubljeno. A kot opozarjajo zdravstveni strokovnjaki, so njihove teorije na žalost celo bolj priljubljene od zdravstvenega konsenza.Ob nepreverjene informacije, ki krožijo po spletu, se je obregnil tudi dr., mikrobiolog in priznani strokovnjak iz koprske enote Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Svoj dolgi zapis na facebooku o novem koronavirusu je posvetil Potrču, ki je s svojimi izjavami in pozivanjem k omilitvi ukrepov dvignil precej prahu Pretnar je izpostavil predvsem obvezno uporabo zaščitnih mask in je razočaran nad sodržavljani, ki so maske zlahka odvrgli (nelektorirano):»Dejstvo je, da je podcenjevanje virusa maksimalno egoistično vedenje. Drugega učinkovitega orožja, kot je izogibanje množic, držanje razdalje, nošenje mask, razkuževanje trenutno nimamo na razpolago. Jaz nosim masko, ker ne vem ali sem superprenašalec, ali virus širim nevede. Ker tega ne želim nosim masko vedoč, da me ta maska zaščiti zgolj dobrih 28%. A jaz ščitim druge z 95%. To so znanstvena dejstva, napisana na podlagi laboratorijskih poizkusov in meritev.«Kot pravi Pretn, otroci zbolevajo redkeje kot odrasli, a so ukrepi za nošenje mask potrebni tudi v šolah. »Ko zbolijo, njihove celice tvorijo mnogokrat večje število virusov. Večje kot je število virusov, večja možnost je raznosa okužbe. /.../ Približno tri procente obolelih konča v intenzivni negi, in enak procent otrok.«Pretnar je prepričan, da Potrč širi neresnice in zlorablja vse, ki ga občudujejo, slavnemu televizijcu pa sporoča: »Uživajte v dvigovanju uteži, ostanite zdrav, stroko in znanost pa prepustite primerno strokovno in podiplomsko usposobljenim, ki temu posvečajo tudi svoj prosti čas in to desetletja.«