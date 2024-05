Strašna napoved Babe Vange za leto 2024 se je uresničila, ljudje se zbujajo v strahu

Slepa jasnovidka Baba Vanga je podala nekaj srhljivih napovedi za leto 2024 – in zdaj se je uresničila še ena, saj so se številni danes zbujali v paniki, ko so zaslišali skrb vzbujajoče zvoke.

Čeprav je Baba Vanga umrla pred več kot 25 leti, je napovedala stvari, ki se še danes uresničujejo. Oslepela je že v otroštvu, a to ni zameglilo njenega »tretjega očesa«.

Ena od njenih napovedi za leto 2024 se je nanašala na gospodarsko krizo v Združenem kraljestvu - tam so v treh mesecih opazili padec BDP za 0,3 odstotka, kar je več od pričakovanega.

V ZDA in na Kitajskem so pustošili tornadi. FOTO: Ig0rzh Getty Images/istockphoto

Zdaj se je uresničila še ena napoved: grozljive vremenske razmere, saj so se mnogi Britanci danes ponoči zbujali zaradi neverjetno glasnih neviht, ki so jih nekateri primerjali z eksplozijo bombe.

Napovedala je tako 11. september kot brexit

Ponoči so poročali o neverjetnem številu strel, ki so treskale po nebu, medtem ko je glasno grmenje zbujalo mnogo ljudi. Baba Vanga je imela vizijo, da bodo letošnje leto zaznamovali strašni vremenski pojavi in naravne nesreče.

Glede na napovedi naj bi se v kratkem času spremenila orbita - to običajno poteka od 100 000 - 400 000 let, če pa se zgodi hitreje, lahko povzroči težave, vključno s podnebnimi motnjami in zvišanjem ravni sevanja.

Vse pa ni tako slabo, saj je bila jasnovidkina druga napoved, da bomo letos doživeli velik preboj v zdravstvu, v zadnjih tednih pa se je pojavila novica, da je trenutno v pripravi cepivo proti pljučnemu raku.

Znanstveniki na Univerzi v Oxfordu, Inštitutu Francis Crick in University College London skupaj delajo na »LungVaxu«, za kar so prejeli skoraj 2 milijona evrov sredstev.

Poleg tega so slovenski raziskovalci nedavno uspešno pozdravili različico raka prostate, ki sicer velja za neozdravljivega.