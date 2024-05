Velike spremembe na Evroviziji, v obeh polfinalih nas čaka veliko presenečenje

Evrovizija, 68. po vrsti, bo od 7. do 11. maja v Malmöju, poleg tega, da so zdaj znani udeleženci vseh 37 držav, pa je bilo razkrito tudi, da se v polfinalu uvajajo nekatere spremembe. finalnih večerih, nanaša pa se na državo gostiteljico in skupino 'The Big Five', in sicer Francijo, Nemčijo, Italijo, Španijo in Veliko Britanijo.

Te države bodo skupaj z gostiteljico prvič nastopile v polfinalnih večerih, kar do zdaj ni bilo tako, so pa predvajali le kratek posnetek z vaj reprezentantov teh držav.

»To državam iz 'velike peterice' in tudi gostiteljici omogoča poštenejšo konkurenco v finalu, glede na to, da imajo sedaj možnost nastopa na evrovizijskem odru že pred finalom. Hkrati pa je to dobra stvar tako za občinstvo kot za gledalce, saj lahko vidijo vse letošnje točke, ki tekmujejo pred samim finalom,« pravi evrovizijska producentka Eba Adielson.

Po poročanju eurovision.tv bodo v prvem polfinalu nastopile Nemčija, Švedska in Velika Britanija, v drugem pa Francija, Italija in Španija.

Pravila glasovanja

Poleg polfinala se spreminjajo tudi pravila glasovanja v finalu, ki bo daljše kot običajno. Gledalci bodo lahko svoj glas oddali takoj, ko bo nastop njihovega favorita končan, medtem ko je prej veljalo, da ste lahko glasovali šele po izvedbi vseh skladb.

»Gledalcem želimo omogočiti, da se vključijo že na začetku. Če vidite nekaj, kar vam je všeč, bi morali imeti možnost glasovati takoj. Seveda lahko počakate do konca in se nato odločite,« je dejala Adielson.

Drugače pa je za navijače, ki ne prihajajo iz tekmovalnih držav, ti bodo imeli skoraj 24 ur časa za glasovanje. Po poročanju eurovision.tv se bo glasovanje zanje začelo po koncu druge generalne vaje za vsak polfinalni in finalni večer. Po tem lahko glasujejo do začetka oddaje v živo, poroča informer.rs.