Sprejeli najstrožje ukrepe, premier sporoča: Še huje bo

Stefan Löfven je pozval Švede, naj se držijo ukrepov tako zase kot za Švdsko. FOTO: Tt News Agency Via Reuters

Švedska, ki je za razliko od večine drugih držav, ubrala mehki pristop v boju proti pandemiji covida-19, je zaradi velikega porasta števila novih okužb z virusom sars-cov-2 omejila javno zbiranje ljudi. Omejitev naj bi najprej veljala štiri tedne.Omejitev zbiranja, ki je bila do zdaj glede na vrsto dogodka omejena na od 50 do 300 ljudi, bo od 24. novembra omejena na osem, je sporočil švedski premier, ki je pojasnil, da je ukrep nujen za zajezitev okužb. »Še huje bo. Prevzemite odgovornost in svoje obveznosti pri ustavljanju okužbe. Naredite to zase in za Švedsko. To je nova norma za celotno družbo. Ne hodite v telovadnice, ne hodite v knjižnice, ne gostite večerij,« je premier pozval ljudi med dramatičnim nagovorom javnosti.Naslednja ukrepa, o katerih razmišljajo pristojni, sta prepoved potovanja izven domače regije in šolanje na daljavo za vse gimnazije in visokošolske ustanove po novoletnih praznikih. Tisti, ki kršijo ukrepe, so lahko denarno kaznovani, lahko pa končajo tudi v zaporu za do šest mesecev.Podobno kot spomladi Švedska z okoli 10,3 milijona prebivalci trenutno beleži največ novih okužb z novim koronavirusom med skandinavskimi državami. V zadnjih 14 dneh drugega vala, za katerega je glavni epidemiolog v državitrdi, da do njega zaradi prekuženosti ne bo prišlo, so na 100.000 prebivalcev potrdili 430 novih okužb. V Sloveniji je incidenca trenutno 917.Vsak dan se na Švedskem okuži okoli šet tisoč ljudi, v bolnišnicah je okoli 1300 pacientov s covid-19, na intenzivnih oddelkih jih je okoli 150. Bolj kot te številke je zaskrbljujoče, da imajo vsak teden približno 30 odstotkov več okuženih. Na Švedskem so doslej potrdili 177.355 primerov okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 je umrlo 6164 bolnikov.