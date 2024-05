Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Džojnt? Ne, hvala!

Upam, da ste si za praznike spočili um, kajti že lahko začnemo odštevati dneve do volilne in referendumske kampanje. Saj ne vem, kje se bodo bolj kresala mnenja, ampak to, da je koalicija odločanje o rekreativni rabi konoplje ponudila volivcem, se mi zdi sila populistično. In neodgovorno.

Starejši vedo povedati, da nekdaj konoplja, ta prastara in vsestransko uporabna kultura, ni manjkala na nobeni domačiji, a leta 1961 je bila po enotni konvenciji Združenih narodov o mamilih uvrščena v najnevarnejšo skupino prepovedanih drog. Zloraba konoplje z vsebnostjo THC namreč dokazano škoduje, a hkrati je čedalje več znanstveno podprtih dokazov, da lahko pri določenih boleznih tudi zdravi oziroma blaži simptome, zato bi bilo nujno urediti področje uporabe konoplje v medicinske namene.

Ker to ni urejeno, so največje žrtve bolniki, ki morajo iskati zdravila na črnem trgu in so izpostavljeni kriminalizaciji. Nekateri jih naročajo po internetu, drugi jih dobijo iz držav, kjer so takšni preparati dovoljeni, spet tretji konopljo gojijo sami in izdelujejo smolo, če pa imajo viške, pomagajo tudi drugim bolnikom in tako zapolnjujejo vrzel, ki je država še ni uredila. Zato je treba zdravljenje s konopljo strokovno urediti, kar pomeni, da k temu pristopijo farmacevti, hkrati pa sta nujna zakonska regulacija in nadzor, da bodo učinki res pozitivni. Pogoj za to je znanje tako o samih odmerkih kot vrsti konoplje oziroma o vsebnosti kanabinoidov.

Konoplja ni enostavna rastlina, ima več kot tisoč različnih sestavin, a le 100 je raziskanih. V zdravstvu se je najbolj bojijo zaradi THC, saj pri ranljivih skupinah, predvsem pri psihičnih bolnikih in mladih, povzroča zdravstveno škodo. In prav za mlade nas je lahko strah, saj lahko po travi kaj hitro posežejo iz radovednosti, morda dolgočasja, v svoji nezrelosti pa razprave o legalizaciji konoplje interpretirajo tako, da je konoplja pač v redu, in argumente, naklonjene legalizaciji, uporabljajo sebi v prid. Seveda: še kako škodljiva sta tudi alkohol in cigarete, a skrb vzbujajoče je dejstvo, da je za volanom vse več mladih pod vplivom marihuane. Zato upam na strokovno referendumsko kampanjo. Zadnjo besedo naj vendarle ima stroka.