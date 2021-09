Z nacionalke po nove izzive na komercialno televizijo

Vseeno mi je, kdo je moj šef, saj oddajo vedno vodim enako profesionalno.

Novinarka in voditeljica na nacionalni televizijije od mladih nog zvesta novinarstvu – začela je v osnovni šoli, poročala s tekem ŠKL, na koncu pa pristala na televiziji. Več kot dvanajst let je bila zvesta nacionalki, pred dnevi pa se je kot požar razširila novica, da odhaja na komercialno televizijo Planet TV. Izvedeli smo, da bo sredi oktobra začela voditi osrednjo informativno oddajo, in to nam je potrdil tudi odgovorni urednik»Katarina v uredništvo prinaša zelo pomembno dodano vrednost. Gre za vsestransko voditeljico z dolgoletnimi novinarskimi in uredniškimi izkušnjami. Samo v zadnjem obdobju je na nacionalni televiziji uspešno vodila poročila ob 17. uri, se med olimpijskimi igrami kredibilno lotila športa, pripravila izvrsten dokumentarec ob 30-letnici samostojnosti, malokdo pa ve, da je tudi mentorica voditeljem vremena. Skratka, okrepitev v pravem pomenu besede. Jaz in ekipa se že veselimo dela z njo,« je povedal.Na novico, da menja delodajalca, se je odzvala tudi Branisljeva: »Pravijo, da je po kakšnih sedmih, osmih letih dobro zamenjati službo, in dolgo sem bila zaposlena na Televiziji Slovenija. Po določenem času si človek zaželi novega okolja in novih izzivov in morda je zdaj, po dvanajstih letih, čas, da to uresničim,« nam je zaupala in dodala, da bo njena vloga podobna kot na TV Slovenija, vodila bo osrednjo informativno oddajo. »Z novicami pa se bomo srečevali tudi v popoldanskih terminih in bom v studiu že prej. Opravljala bom torej podobno delo, a z drugo ekipo, ki je nekoliko mlajša, sveža, in upam, da bom tudi z izkušnjami, ki jih prinaša delo v javnem mediju, v ta novi kolektiv prinesla še nekaj svežine,« pravi in še, da na menjavo službe niso vplivali dogodki v vodstvu TV Slovenija.»Ne. Je že tako, da je moja filozofija v življenju, da svoje delo opraviš dobro ne glede na to, kdo je tvoj nadrejeni, in ne glede na druge okoliščine. Ne glede na menjave v vodstvu se moja ekipa ni spreminjala. Vseeno mi je, kdo je moj šef, saj oddajo vedno vodim enako profesionalno. Ne nazadnje sem novinarka in sem zavezana standardom in kodeksom novinarskega dela. Moje delo diktirajo dogodki, svet in gledalci. Delamo za ljudi in gledalci so tisti, zaradi katerih grem vsak dan z veseljem v službo.«