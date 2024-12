Vse je bilo odvisno od gledalcev, znana zadnja finalista slovenskih talentov

22. decembra se bo odvil veliki finale desete sezone šova Slovenija ima talent, kjer bo imelo priložnost pred vesoljno Slovenijo nastopiti 10 najboljših te sezone. Samo en bo zmagovalec in samo en si bo na koncu prislužil laskavi naziv in bogato denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov.

V zadnji polfinalni oddaji so nastopili plesna skupina Plac, ritmični gimnastičarki Paula in Urša, Damjan Pörš Luka Konečnik in Jurij Kaluža. Žirante Lada Bizovičarja, Andreja Škufco, Marjetko Vovk in Ano Klašnja je čakala pomembna naloga – izbrati še zadnja dva finalista izmed zadnjih pet polfinalistov. Nastopov sta se tokrat še posebej veselila voditelja Sašo Stare in Peter Poles, saj sta bili med nastopajočimi tudi dekleti, ki sta jima stisnila zlati gumb, Paula in Urša.

Žirantje

Največ glasov občinstva

Občinstvo je največ glasov namenilo plesni skupini Plac, ki so tako postali veliki finalist desete sezone šova Slovenija ima talent. »O, moj bog, najlepša hvala vsem!« so bile navdušene plesalke, hvaležne za podporo gledalcev in žirantov.

Plesna skupina Plac

Žiranti so morali izbrati med Damjanom Pöršem in Luko Konečnikom. Ana je izbirala prva. Pohvalila je oba, nato pa svoj glas namenila Luki. Marjetka je izpostavila, da imata oba nekaj, kar pritegne ljudi, danes pa je ocenjevala polfinalni nastop in glas namenila Damjanu. Andrej je glas namenil tistemu, ki je na odru nocoj namenil več pozornosti detajlom. Glas je šel Damjanu. Ladov glas je bil odločilen. Namenil ga je Luki in poskrbel za izenačenje.

Luka Konečnik

Kdo naj gre v finale, je bilo tako odvisno od glasov gledalcev - in z večjim številom glasov gledalcev je zadnji finalist postal Luka Konečnik!

