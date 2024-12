V finale šova gresta bratec in sestrica, mnenja Slovencev deljena (VIDEO)

V sinočnji oddaji Slovenija ima talent so se gledalci odločili, da bodo s telefonskim glasovanjem v finale oddaje poslali mala genija Edvarda in Frido in plesni nastop (Duo) Kamikazete.

9-letni Edvard in 7-letna Frida sta na odru prepričala s svojim znanjem, veščinami pomnjenja in duhovitostjo. Edvard zna kar tisoč decimalk števila pi, Frida 300. Na prvem nastopu pa sta žirijo prepričala s šahovskimi veščinami.

»Upam, da bomo o vama slišali v prihodnosti. To so materiali, ki se družijo z Eloni Muski,« je dejal žirant Lado Bizovičar. Očarana je bila tudi Marjetka Vovk, ki je bila prepričana, da je bila to »dobra možganska točka i še, da ji matematika še nikoli ni bila tako zanimiva.«. Ana Klašnja pa: »Briljantna otroka sta, čudovita sta. Ne le, da vama glava dela sto na uro, vaju to tudi zanima. Pohvale tudi mamici in očiju. Meni se zdi, da sta prav odkritje te sezone.«

Očitno so se o njuni genialnosti strinjali tudi gledalci, ki so ju poslali v finale, a ne vsi. Kot lahko beremo na družbenih omrežji, so bila mnenja deljena, a vseeno v korist malima »glavicama«. Sprašujejo se, ali gre za talent ali »uničeno otroštvo«?

Objavljamo nekaj komentarjev:

• »No, priznajte, otroka sta pa vseeno genija! Ne glede na situacijo, sta otroka ali ne, naj bo starostna meja za take šove.«

• »Vsi so bili čudoviti in vsak posebej si zasluzi finale. Pohvale vsem, ki so nastopili in naj vas sanje vodijo po poti, ki jo sanjate.«

• »Pokaži mi, koliko ljudi je zmožno takega pomnjenja. Do danes smo videli na tisoče pevcev, plesalcev, akrobatov, …. koliko genijev?«

• »Me pa zanima kaj od njune točke vam je bilo tako mimo? To, da sta pametnejša od cele dvorane skupaj al sama točka?«

• »Če pa letos ne zmagata ta dva otročka, potem pa res ne vem, kaj je talent. Noro. Absolutna zmagovalca.«

• »To je talent? Lažje se je naučiti plesati, peti in fantazirati. Matematika se ne ponavlja, ampak nadgrajuje in dopolnjuje. Če pa ne zmagata ta skromna otroka letos, bo dokaz potrjen, da je vse zrežirano.«

• »Naredite enkrat že starostno mejo za to oddajo. Ne morejo otroci sodelovati v takih oddajah. Na koncu lahko zmaga nekdo, ki si prinese posteljo pa spi z glavo navzdol.«

• »Mene to ne impresionira, ker vem, kako delujejo taki možgani. To ni talent, to je dril možganov, ki se jim s tem odvzame vsa kreativnost. V prvi oddaji je bilo nekaj kreativnosti in talenta, tole je pa čisti dril brez vsakršne resne ustvarjalnosti. Škoda, ampak saj ljudje bodo padli na 'male srčke'. Škoda.«

• »Učitelji matematike tega niso zmožni, res sta genija.«

• »Bravo malčka. Kaj sta pa vidva dokazala? Neverjetno. Vsi komentarji, ki 'pametujejo', so pod vajinim nivojem inteligentnosti.«

• »Žalostno. Samo, ker sta mala otroka greta naprej. Žalostno, kaj imata ta otroka od življenja.«

• »Tamala dva sta genija, pa vseeno majhna otroka, ki bi se morala v tej starosti igrati. Jaz sem šokirana, da ni šla v finale Tia Valentinc s svojim noro lepim glasom.«

• »Že dolgo me ni noben talent tako prijetno presenetil, kot sta me ta dva otroka danes. Res sta svetovna!«

• »Noro, neverjetno. Če pa ta dva ne bosta kmalu milijarderja, ker nekaj bista zagotovo izumila.«