V šovu Slovenija ima talent podelili še dve vstopnici za veliki finale

Prvi dve polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent sta dali štiri finaliste. V finale so se uvrstili Eva Brumen Košar, Tilen Grašič, Duo Zemljotres in Manuel Perhavec. Danes je bila na sporedu tretja polfinalna oddaja, v kateri so nastopili akrobatska skupina Dunking Devils, brata Tine in Rok Zajc, ki skupaj tvorita glasbeni duo 2BROTHERS, pevki Sarina in Kira Štruc-Jurički ter Lara Crnjac s točko na drogu.

Gledalce je nocoj najbolj navdušila Kira Štruc-Jurički, saj so ji namenili največ glasov. Kira je tako postala prva finalistka v nocojšnji oddaji.

Naslednji po glasovih občinstva so bili nocoj Lara Crnjac ter Tine in Rok Zajc. O njihovi usodi so odločali žiranti. Marjetka Vovk, Andrej Škufca in Ana Klašnja so svoj glas namenili Lari, Lado Bizovičar pa je glas dal duetu 2BROTHERS. Druga nocojšnja finalistka je tako postala Lara, saj je dobila tri glasove žirantov, 2BROTHERS pa le enega.