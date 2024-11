Navdušil je Severino

Oddaja Slovenija ima talent je lahko odlična odskočna deska v svet zabave, kar je na lastni koži izkusil tudi simpatični glasbenik Marko Stanković iz Ljubljane. Spoznali smo ga leta 2021, ko se je v omenjenem šovu prebil vse do velikega finala, v teh dneh pa navdušuje tudi pri naših sosedih.

Marko se je namreč predstavil v drugi sezoni hrvaškega šova Superstar, kjer nastopajoče ocenjuje žirija, ki jo sestavljajo Severina, Nika Turković, Tonči Huljić in Filip Miletić. Na odru je navdušil s skladbo Suze nam stale na put, ki jo je v originalu izvajal pokojni hrvaški pevec Massimo. »V veliko čast mi je na velikem odru nastopiti s pesmijo Massima. Hvala vsem za prelepe komentarje,« se je po nastopu oglasil Marko, ki je pravzaprav prebil led in kot prvi nastopil v živo v novi sezoni. Navdušenja ni skrivala niti zvezdnica Severina, ki je z veseljem pozirala ob Marku po koncu njegovega nastopa.

Ali se bo Marko tudi v hrvaški oddaji, v kateri iščejo pevske talente, prebil do samega finala, bomo še videli. Sicer pa so se mlademu pevcu po dokazovanju v slovenski različici Talentov odprla številna vrata, med drugim je izdal pesem I got you, ki govori o težkem obdobju v času pandemije in ki jo je posvetil svoji sestri. Zvrstila se je vrsta nastopov, Marko je med drugim nastopil ob velikih imenih slovenske glasbe, kot je denimo Jan Plestenjak.

Za prvi nastop je izbral pesem pokojnega pevca Massima. FOTO: Instagram