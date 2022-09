Vsakdanjik Iztoka Gustinčiča: Pač vžgeš avto in greš

Dolgoletni radijski voditelj in moderator Iztok Gustinčič živi na Obali, zato se mora na svoje delovno mesto voziti vsak dan. Večinoma se s svojim sodelavcem in soigralcem v 'stand upu' Bruno in Giordano Tomažem Klepačem vozita skupaj.

Bruno in Giordano sta pri občinstvu zelo priljubljena. FOTO: Jadran Rusjan

»Osem let delam na Radiu 1 in se praktično dnevno vozim na relaciji Portorož–Ljubljana. Ni enostavno, še posebej ko nastajajo fantomski zastoji, ki niso posledica okvar vozil in prometnih nesreč in se čas vožnje podvoji. Ali pa, ko začne snežiti, kar naju s Klepačem čaka v prihajajočih mesecih. V bistvu ne vem, ali je slabši sneg ali kolone turistov ali običajni jutranji zastoji. Glede na to, da je to res pogosto vprašanje poslušalcev, ko me kje srečajo, vsakemu odgovorim, da pač vžgeš avto in greš. Še zdaleč nisva edina s tako dnevno kilometrino, da sploh ne omenjam poštarjev, dostav, voznikov tovornjakov in še bi lahko našteval,« je povedal Iztok, ki za prihod v jutranjo izmeno radia od doma starta ob 4.30, praktično sredi noči.

»Prej ko se sprijazniš s tem in se zavedaš, da nekateri še veliko več časa prebijejo za volanom, prej si srečen. Je pa tudi res, da me na delovnem mestu vsak dan čakajo nasmejani sodelavci in sodelavke, ko vklopim mikrofon pa najboljši poslušalci in poslušalke. To pa je privilegij in za to se splača narediti daljšo dnevno pot na delo.«