Voditeljica Suzana Kozel iskreno: Vem, da ni zdravo, kar počnem

»Vem, da ni zdravo, kar počnem, ampak še preden pristavim vodo na štedilniku za prvo jutranjo kavo, prižgem službeni računalnik, preberem glavne novice dneva, ki jih ob tako zgodnji uri sicer ni veliko, ampak so bolj poudarki minulega dne, potem se posvetim vprašanjem za goste, kajti drži, da ima noč svojo moč, in velikokrat se mi ponoči utrnejo kakšne nenavadne zamisli, kako bi bilo najbolje peljati pogovor ter ga popestriti. Imamo res izjemne goste, ki nas vsak dan opremijo z modrostmi. Te poskušam vnesti tudi v svoje življenje.« Tako jutra začenja Suzana Kozel. S simpatično novinarko in voditeljico oddaje Jutro na Planetu se gledalke in gledalci zbujajo in podajajo v nov dan.

