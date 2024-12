Veselje in žalost na slovenski družabni sceni

Pred nami so zadnji dnevi leta 2024, ki so ga na domači družabni sceni zaznamovali številni veseli in tudi žalostni dogodki. Začele so se nekatere skupne poti, presenetile so nas ločitve, rodila so se nova življenja, poslovili so se nekateri znani Slovenci, ki so v naši družbi pustili močan pečat.

Za vedno so se poslovili

Že v začetku leta je v 95. letu starosti umrl legendarni slovenski dramski, filmski in televizijski igralec Jurij Souček. Slovensko gledališko umetnost je obogatil z več kot 150 vlogami, dragoceno dediščino je zapustil tudi na malih zaslonih in radijskih valovih, saj je glas posodil številnim risanim likom, med najbolj znanimi so palček Smuk, pujska Pipi in Melkijad, Maksipes Fik ter Miškolin.

Maja je v 77. letu umrla publicistka in nekdanja univerzitetna profesorica Manca Košir. Sprva filmska igralka in fotomodel je veliko svojega časa je posvetila širjenju bralne kulture in aktivno sodelovala z društvom Hospic in pustila v slovenski družbi močan pečat.

Manca Košir FOTO: Jože Suhadolnik

Prav tako maja je v 81. letu starosti umrl citrar Miha Dovžan. Splošni javnosti je najbolj znan po nepozabni melodiji, ki jo je posnel za film Cvetje v jeseni. S svojim ansamblom Mihe Dovžana, ki je deloval do leta 1988, je nastopal po vsej Evropi, dvakrat je gostoval tudi v ZDA.

Julija je odjeknila vest, da je v 73. letu starosti po dolgotrajni bolezni za vedno zaspala humanitarka Anita Ogulin. Svoje življenje je posvetila pomoči drugim, pomagala preštevilnim, ki so se znašli v raznih stiskah ter neštetim otrokom omogočila boljšo prihodnost. Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje se je v njeno čast preimenovala v Zveza Anita Ogulin in ZPM, letošnji dobrodelni maraton Radia 1 pa je bil posvečen prav spominu nanjo.

Anita Ogulin FOTO: Leon Vidic/delo

Septembra je skupina Šukar sporočila, da se je poslovil njihov pevec Igor Misdaris. Vest o njegovi smrti so potrdili na uradnem facebook profilu skupine Šukar: »Tvoje roke ne bodo več izvabljale divjih ritmov iz tvoje bugarie ... za vedno je utihnil tvoj prodorni glas, ki je polnil dvorane ... ne moremo še povsem dojeti. Še manj razumeti. Kjer koli že zdaj si, ostajaš v naših srcih. Z nami. Tvoje veliko srce, baro ilo ... te je izdalo,« so med drugim zapisali.

Oktobra je v 94. letu starosti umrla Erika Fürst, zadnja prekmurska Judinja, ki je preživela holokavst. Leta 2012 ji je takratni predsednik Danilo Türk podelil zlati red za zasluge.

Novembra je vest o mnogo prezgodnji smrti Maje Mauko pretresla vse oboževalce nekdanje skupine Foxy Teens: »Sploh nimam besed. Tako mi je hudo. Bila mi je kot sestrica. Zlata naša Foxyca Majči, vedno boš z mano, vedno boš z nami v najlepših spominih,« je zapisala Tanja Žagar.

V zadnjem mesecu leta pa je Slovenija izgubila še eno veliko ime in sicer režiserja Vincija Vogue Anžlovarja, enega najvidnejših slovenskih režiserjev. Njegov celovečerni prvenec, Babica gre na jug iz leta 1991, velja za prvi slovenski celovečerni film v samostojni Sloveniji in je postavil temelje za sodobno slovensko kinematografijo.

Vinci Vogue Anžlovar FOTO: Sandi Fiser

Tri desetletja pozneje je z drugim delom, »Dedek gre na jug«, ponovno požel priznanje občinstva in prejel prestižno zlato rolo.

Prišla so nova življenja

Na drugi strani kroga življenja so se nekateri znani Slovenci razveselili malih štručk.

Zmagovalec osme sezone MasterChefa Slovenije Luka Novak in njegova žena Klara sta marca povila sina Liama Atlasa in ob veselem dogodku na družabnih omrežjih zapisala sporočila: »Zdaj smo popolna družina, polna ljubezni in neskončnih možnosti.«

Avgusta sta postala starša deklice Isabelle podjetnica in vplivnica Katarina Benček in Marko Pavlović

Mlajši sin ljubljanskega župana Zorana Jankovića Jure se je avgusta razveselil tretjega otroka. Njegova žena Maxime Pikula je konec avgusta rodila sina, ki sta ga poimenovala Alexander Zoran.

Plesalec Miha Vodičar, ki smo ga lahko spremljali v oddaji Zvezde plešejo, in njegova žena Kristina sta poleti povečala družino. Starejšima bratcem Oskarju in Jakobu se je pridružil še en deček Avgust.

Hčerka voditelja Stojana Auerja Sandra si je od nekdaj želela velike družine in poleti se ji je želja uresničila. Septembra je partnerju Roku povila tretjega otroka, sina. Starša sta ga poimenovala Atai. Sandra in Rok imata še hčerko Arabelo in sina Aljošo.

»Pa smo štirje. Iva in Jug,« je 11. oktobra ob fotografiji svojih dveh otrok zapisala igralka Ana Urbanc. S partnerjem in plesalcem Borom Pantićem sta se po hčerki, ki se jima je rodila leta 2020, razveselila še sina.

Naraščaja sta se razveselila kar dva člana ansambla Modrijani. Blaž Švab in njegova partnerica Lara Medved sta vse do poroda skrivala dejstvo, da bo njun sin Lev postal bratec. Avgusta se jima je rodila hči Livi Maria.

Franjo Oset se je konec novembra razveselil tretjega otroka. Njegova Marina je rodila deklico Ivano, ki se je pridružila starejši sestri Heleni in bratu Gabrijelu.

Čare materinstva je oktobra prvič okusila podjetnica in vplivnica Indira Ekić. S partnerjem in osebnim trenerjem Maticem Kolencem sta dobila sina, ki sta mu dala ime Kai.

Poročni zvonovi

Zazvonilo je tudi kar veliko poročnih zvonov. V zakonski jarem sta skočila odlična smučarka Ana Bucik in njen dolgoletni izvoljenec Kris Jogan. Predah po koncu sezone sta izkoristila za uradno potrditev dolgoletne zveze, v zakonski stan sta na romantični poroki skočila maja.

Znana slovenska vplivnica Patricia Pangeršič se je junija poročila z dolgoletnim partnerjem Tilnom Šelihom. Še pred poroko je na svojem Instagramu zapisala: »Tai: Mami in ati se poročitaaaaa!! Vikend, ki sem ga sanjala celo življenje je tukaj. Zdi se mi, da mi bo od vseh čustev in pričakovanja eksplodiralo.«

Vplivnica in podjetnica Indira Ekić je po sanjski, sicer intimni poroki na Baliju z Maticem Kolencem, dahnila usodni »da« še na upravni enoti v Sloveniji. Pred leti sta se poznala v šovu The Biggest Loser, v katerem ste lahko spremljali, kako je svoje telo oklestila kar nekaj odvečnih kilogramov.

Slovenski atlet Kristjan Čeh in njegova dolgoletna partnerica Anna Maria Orel sta se približno tri mesece po zaroki septembra na Ptuju tudi poročila. Estonka po poroki nosi Čehov priimek, poročna zabava, sta zapisala na družabnih omrežjih, bo 2025.

Septembra sta si večno zvestobo obljubila tudi pevka Monika Avsenik in njen srčni izbranec, prav tako glasbenik Anže Langus Petrovič. Pred oltar sta stopila v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah. Zaljubljencema, ki sta skupaj pet let, je zapel poseben gost. Zbrane je namreč s svojim šarmantnim glasom pobožal Jan Plestenjak.

Zvrstilo se je še več porok med znanimi Slovenci, med bolj odmevnimi pa so nedvomno bile začetek zakonske poti Challeta Salleta. Raper s pravim, imenom Saša Petrović, ki se je tik pred poroko znašel v odmevnem sporu z ustvarjalcem iste zvrsti glasbe Zlatkom, se je avgusta poročil s svojo izbranko Yvonno, s katero ima sina Alexa.

Poroko sta dolgo načrtovala, na njun veliki dan pa svojim sledilcem nista razkrila več kot le to, da sta si obljubila večno zvestobo.

Ena najbolj prepoznavnih televizijskih voditeljic Lorella Flego je usodni da svojemu Alešu dahnila 29. junija.

V mesecu ljubezni pa je v zakonski jarem na Flordi skočil tudi nekdanji slovenski sanski moški Gregor Čegljaj. Z izbranko Katlyn Alyso sta se, poročila na idilični plaži na Floridi. Po poroki je sledila zabava, zaplesala pa sta na slovensko pesem Za vse življenje, ki jo prepeva Marko Vozelj z Mojstri.

Tudi ločitve

Tako, kot so se nekatere skupne poti začele, so se druge končale. Na srečo je seznam teh krajši.

Tinkara Kovač je bila vedno skopa z informacijami o svoji zasebnosti, zato ne preseneča, da se je tudi ločitev odvila skrita pred očmi javnosti. Vest je v medije prišla maja.

Daleč od radovednih oči se je že marca ločil tudi znan televizijec Boštjan Romih, ki je takrat povedal, da z nekdanjo ženo ohranjata dober odnos in medsebojno spoštovanje. Povezujejo ju trije čudoviti otroci in ogromno lepih spominov, je dodal.

Tik pred koncem leta pa je na družabnih omrežjih novinar Igor Kršinar delil zapis, da sta z ženo končala skupno pot, in se ji zahvalil za vse lepe skupne trenutke ter za dva čudovita otroka.

Bolezen ne izbira

Bolezen žal ne izbira in prikradla se je tudi v življenje nekaterih znanih Slovencev. Nedvomno je vse s svojo zgodbo presenetila Tanja Žagar, ki je dejstvo, da je zbolela za rakom dojke v javnost prvič delila junija in vse ženske pozvala, naj se redno pregledujejo.

Tanja je razkrila tudi, da ji je zdravnik dejal, da takšne bolezni povzroča tudi stres, sama pa da je verjetno zbolela nekaj mesecev pred tem. Izbruh bolezni tako povezuje s travmatičnim dogodkom, ki ga je prejšnje leto doživela njena družina. Takrat leto in pol stara Marina je zaradi vročinskega krča prenehala dihati, tako da jo je moral njen partner Miki oživljati.

Kljub vsemu pevka ostaja pozitivna in vselej pravi, da ni bolna ona, temveč njena dojka. »Njo bomo pa že ugnali v kozji rog,« je za medije dejala v svojem zabavnem stilu.

Nekdanja tekmovalka resničnostnih šovov Sanjski moški in Vražje ženske Carmen Osovnikar je v preteklosti že razkrila, da ima hude težave s srcem, zaradi česar mora jemati zdravila. Ker ji ta niso pomagala so jo septembra z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor. »Povedali so mi, da imam začetek aritmije, obliko atrijska fibrilacija, ki je znana kot najbolj nevarna aritmija, ker po navadi pride do srčnega infarkta,« je zaupala sledilcem na instagramu.

Eden najbolj prepoznavnih glasbenikov pri nas in vnuk legendarnega Slavka Avsenika, Sašo Avsenik, je novembra v javnosti prvič spregovoril o tem, da so mu diagnosticirali nevrološko bolezen. Pred tem je nekaj časa tožil o težavah z desno roko, zaradi česar je vse težje igral klavirsko harmoniko, ki tehta od dobrih pet do devet kilogramov.

A kot je povedal Sašo, bo s svojim ansamblom, kljub temu da mu bo bolezen za nekaj časa preprečila igranje harmonike, še naprej razveseljeval poslušalce in oboževalce Avsenikove glasbe.