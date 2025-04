Pomlad je vaša čarobna paličica: kako uresničiti svoje želje

Uskladite se z naravnimi ritmi, tako da poskusite ukrotiti pomladne presežke energije. Izbirajte svetle in pisane barve oblačil, ki prinašajo optimizem. Čim več se zadržujte na svežem zraku in pojdite kam peš namesto z avtom. Opravite s svojimi strahovi in negativnostjo – zapišite skrbi, reči, ki vas jezijo, bremena in negativne misli. Ker jih ne boste hranili v glavi, boste občutili čustveno olajšanje in posledično več energije.

Zastavite si nove cilje. Vprašajte se, kaj si želite početi, v katero smer želite iti, s čim bi se radi ukvarjali. Če bi imeli čarobno paličico, kaj bi storili najprej? Vonj sivke prežene nemirne misli in pomirja, zato poškropite po blazini nekaj kapljic eteričnega olja pred spanjem. Pomladno energijo uporabite za ukvarjanje z različnimi vrstami športa in vztrajajte pri njih.

Ustavite svoje notranje brenčanje. Pojdite na miren kraj in zaprite oči. Osredotočite se na dihanje. Ne posvečajte pozornosti mislim, ki prihajajo in odhajajo. Vsako si predstavljajte kot zelen list, ki brez upiranja z drevesa počasi zdrsne na tla.