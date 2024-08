Lorella objavila nove slike s poroke, ki je bila kot iz pravljice (FOTO)

Ena najbolj prepoznavnih televizijskih voditeljic je dahnila usodni da. To se je sicer zgodilo že 29. junija, a je Lorella Flego v teh dneh na svojem spletnem portalu glitter.si objavila fotografije s poroke, ki jo je opisala kot pravljično. »Najin dan je bil dolgo načrtovan in čudovit. Pri teh letih si narediš poroko tako, da je všeč tebi, in tukaj sva zmagala. Ko se doma pogovarjamo o tem, nam je vsem žal, da je že mimo. Bilo je res popolno in zelo, zelo romantično,« nam je zaupala Lorella in poudarila, da so vsi še vedno pod vtisom tega čudovitega dne.

Lorella je bila čudovita nevesta. FOTO: ALUNA WEDDINGS/GLITTER.SI

»Končno lahko s svetom delim fotografije. Najprej sem si želela na svojem portalu objaviti dogodek, ki ni bil le popoln, temveč tudi dolgo načrtovan, zelo zaželen in z vsemi elementi, ki so tako ali drugače del mojega življenja. Hvaležna sem možu Alešu za vse čudovite trenutke, ki mi jih je podaril. Če pomislim, da se je najina zgodba začela pred 35 leti v Svetem Ivanu, da je bil on prva in edina poletna ljubezen, nakar sva se ponovno našla pred osmimi leti, ko sva bila oba že starša in z življenjem, ki je teklo po drugačnih smernicah, lahko samo rečem, da so poti usode številne, in morda je res, da vesolje vidi veliko dlje, kot mi sami. Če sem danes v popolnem ravnovesju, je to tudi zato, ker imam ob strani čudovito družino, res prekrasno hčer in neverjetnega moža, ki bere misli in vsak dan znova poskrbi za našo srečo,« je hvaležna.

Nadvse elegantna miza v piknik slogu FOTO: ALUNA WEDDINGS/GLITTER.SI

Poroka je bila majhna, vseh gostov je bilo 30. »Bila je samo za prijatelje in ožjo družino. Zdi se mi neprecenljivo, da sva lahko imela ob sebi tiste, ki nama veliko pomenijo,« še pravi Lorella. To pa ni edino vznemirljivo poglavje, ki ga je modrooka Primorka odprla v zadnjem obdobju. 3. julija je namreč dopolnila petdeset let.