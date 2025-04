Kako se je lahko to zgodilo? Poglejte, kaj so pacientki storili v izolski bolnišnici

Portal regionalobala.si poroča o domnevni zdravstveni napaki v Splošni bolnišnici Izola, kjer naj bi mladoletni športnici iz enega izmed obalnih klubov operirali napačno koleno. Po neuradnih, a večkrat potrjenih informacijah se je napaka zgodila v predzadnjem tednu marca, dekle pa naj bi bilo staro 16 let.

Izolska bolnišnica je na novinarska vprašanja odgovorila skopo, a ključno informacijo potrdila: »Operacija na napačnem kolenu je bila izvedena. Vsa pojasnila bodo možna po zaključenem strokovnem nadzoru,« so zapisali v odgovoru.

Kaj natančno se je zgodilo med operacijo, za zdaj ostaja nejasno. Ena od možnosti je, da je bilo koleno zgolj kirurško odprto in nato zaprto, ko so zdravniki ugotovili napako. Druga, hujša možnost pa je, da je bil poseg na napačnem kolenu dejansko izveden.

Dogodek naj bi se zgodil mladoletni športnici, ki trenira v enem izmed znanih obalnih klubov. Predsednik kluba v telefonskem pogovoru za portal ni želel komentirati primera in je dejal, da o zadevi ne more govoriti. Posredovana je bila prošnja, da bi kontaktirali starše dekleta, vendar se ti novinarjem do zdaj še niso oglasili.

Informacijo o napaki je potrdil tudi vir iz izolske bolnišnice, ki želi ostati anonimen. Poudaril je, da je bolnišnica že sprožila interni strokovni nadzor, katerega potek, vsebina in trajanje za zdaj niso javno znani.

Bolnišnica se za zdaj sklicuje na strokovni nadzor in bo več informacij predvidoma podala po njegovem zaključku.