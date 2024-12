Indira sledilce ganila z zapisom. Za seboj ima izjemno težek porod: »Tista noč me je spremenila«

Indira Ekić je nedavno s svojim možem Maticem dobila sina. Čeprav se ji je izpolnila velikanska želja, pa je bila, kot je razkrila na Instagramu, pot do tega, da je postala mamica, vse prej kot lahka.

»Moja porodna zgodba je daleč od take, kakršno sem sanjala. Sproženi popadki, grozljivih 14 ur popadkov na dve minuti, klici na pomoč, epiduralna … delim zgodbo kdaj drugič,« je uvodoma zapisala v svoji objavi na družbenem omrežju in nadaljevala: »Sama sreča, da sem se na porod pripravljala, sama sreča, da je bila nadstandardna soba prosta, da je bil Matičko z mano cel čas, sama sreča za mojo dulo in sama sreča za prečudovito babico, ki je delala tisto noč.«

Zdaj prosi za pomoč

Porod je na Indiri, ki je tudi v podjetniških vodah, pustil posledice. »Tista noč me je spremenila, moj ego je dobil par konkretnih šamarov. Bila sem ženska, ki ni nikoli prosila za pomoč, ker sem vse zmogla sama. Zdaj pa vsak dan prosim, da mi pomagajo, ker več ne zmorem. Učim se spustiti, učim se potrpežljivosti, biznis ženska se uči biti mama,« je še zapisala in na koncu zapisa dodala, da se je rodil njen učitelj.