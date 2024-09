Ganljivo: tega s poroke Monike Avsenik in Dagija niste videli, oče je ganil s svojo potezo (VIDEO)

Pevka Monika Avsenik in glasbenik Anže Langus Petrovič - Dagi sta si konec prejšnjega tedna na prekrasni poroki obljubila večno zvestobo. Paru je med drugim zapel Jan Plestenjak, ki ga letos ne videvamo na koncertnih odrih, saj si je vzel premor. Za zares lepo presenečenje je na poroki poskrbel tudi oče Anžeta Langusa Petroviča, saj je zaigral na sinovem kontrabasu, med tem, ko je ta s svojo izbranko zaplesal pred zbranimi. Kako je bilo to videti, je na Instagramu v videu pokazal Žan Serčič, ki je med tem plesom pel. Žan je zakoncema namenil tudi ganljivo sporočilo.

»Ta vikend smo v zakon pospremili meni zelo ljubo Moniko in Anžeta ter za njun prvi poročni ples odigrali skladbo, ki ima posebno mesto v naših srcih. Na kontrabasu je našega Dagija zamenjal pravi in njegov “Ata Šakal” kar je vse skupaj naredilo še bolj ganljivo. Težko najdeš besede ob takih trenutkih, občutka hvaležnosti in sreče te napolnita… Najbližja beseda bi verjetno bila, da so to: Čudeži,« je zapisal priljubljeni Žan. Ob tem je Moniki in Dagiju zaželel srečo in jima sporočil, da ju ima rad.

Dagi sicer veliko da na mnenje svojega očeta. Pred dvema letoma je na Instagramu zapisal, da mu pokaže vsak nov »bass«, ki ga dobi. Kot je dejal, ga zanima, kaj bo povedal, saj se spozna.