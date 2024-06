Poglejte to, poročila se je ena najbolj znanih slovenskih vplivnic (FOTO)

Znana slovenska vplivnica Patricia Pangeršič se je včeraj poročila z dolgoletnim partnerjem Tilnom Šelihom. Še pred poroko je na svojem Instagramu zapisala: »Tai: Mami in ati se poročitaaaaa!! Vikend, ki sem ga sanjala celo življenje je tukaj. Zdi se mi, da mi bo od vseh čustev in pričakovanja eksplodiralo.«

Parček se je sicer zaročil leta 2022, lani pa sta se razveselila rojstva sinčka Taia. Kot je razvidno s fotografij, ki so jih na družabnih omrežjih delili svatje, so jima družbo na poroki delali družina in prijatelji, zapel pa je tudi hrvaški zvezdnik Petar Grašo.

Patricija je sicer slovenska fitnes trenerka, vplivnica in avtorica, znana po promociji zdravega načina življenja, vadbe in prehrane. Svoje znanje in izkušnje večkrat na družbenih omrežjih, kjer objavlja vadbene rutine, prehranske nasvete in motivacijske vsebine.