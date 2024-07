Primorska glasbenica, ki je zaslovela že kot otrok, dogodkov iz svojega življenja nikoli ni obešala na veliki zvon. Sledila je srcu in ustvarjalnemu navdihu. Navduševala je s svojimi pesmimi, bila vedno vesela in nasmejana, zato se mnogim ni niti sanjalo, da doma ni bilo vse tako rožnato. Star pregovor pravi, da si je treba zaslužiti tudi ločitev, kar pomeni, da je treba zbrati dovolj poguma in moči za tako življenjsko prelomnico. Tako je preživela dolge neprespane noči, preden si je s hčerkama Galo in Almo ustvarila novo življenje. Letos jo bomo prvič po dolgem času na Melodijah morja in son...