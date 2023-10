Klakočar Zupančič v Gruziji blestela v rdečem, spremlja jo Tonin

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je na povabilo gruzijskega kolega Šalve Papuašvilija z delegacijo začela dvodnevni obisk v Gruziji. Ta bo namenjen pogovorom o razvoju dvostranskih odnosov med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih, s poudarkom na medparlamentarnem sodelovanju, so sporočili iz DZ.

Klakočar Zupančič z delegacijo je danes v Tbilisiju sprejel Papuašvili, v nadaljevanju pa so se ločeno sestali s predsednikom gruzijske vlade Iraklijem Garibašvilijem in predsednico države Salome Zurabišvili. Sprejel jih je tudi vodja skupine prijateljstva s Slovenijo v gruzijskem parlamentu Viktor Sanikidze.

Na družbenem omrežju X smo zasledili objavo predsednika gruzijskega parlamenta Šalveja Papuašvilija:

»Z veseljem gostim prijateljico, gospo Urško Klakočar Zupančič, predsednico slovenskega državnega zbora, v Tbilisiju, medtem ko Gruzija in Slovenija praznujeta 30-letnico diplomatskih odnosov. Skupne vrednote, tesni prijateljski odnosi med ljudmi in skupne vezi so popoln temelj za našo skupno evropsko prihodnost. Cenimo predanost Slovenije prizadevanjem Gruzije za članstvo v EU in Natu.«

Razmeroma redki dvostranski obiski

V torek se bo nato predsednica DZ z delegacijo srečala z vodstvom Nadzorne misije EU v Gruziji, v parlamentu v Tbilisiju pa se bo udeležila plenarnega zasedanja. V okviru obiska bo položila tudi venec pred spomenik padlim junakom vojne za neodvisnost in ozemeljsko celovitost Gruzije.

Delegacijo Klakočar Zupančič sestavljajo poslanca in člana skupine prijateljstva z Gruzijo Matej Tonin in Aleksander Prosen Kralj ter generalna sekretarka DZ Uršula Zore Tavčar.

Dvostranski obiski visokih predstavnikov Slovenije in Gruzije so sicer razmeroma redki. Nazadnje je oktobra 2021 takratni zunanji minister Anže Logar v Ljubljani gostil svojega takratnega gruzijskega kolega in trenutnega veleposlanika Gruzije v ZDA Davida Zalkalianija.

Gruzija, nekdanja sovjetska država na Kavkazu, si že leta prizadeva za članstvo v EU, izvajanje reform za pridobitev statusa kandidatke za članstvo pa je pospešila po kratki ruski invaziji leta 2008. Bruselj državi junija lani ni odobril statusa kandidatke, temveč je gruzijske oblasti pozval k reformi pravosodnega in volilnega sistema, izboljšanju svobode tiska in omejitvi moči oligarhov.

Preberite še: